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Свое объяснение относительной популярности главы Беларуси среди украинцев дал шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк.





― Вы знаете, у нас украинский народ очень мудрый, но он всегда хорошо относится к тому, о чем он ничего не знает. По всем опросам Лукашенко у нас самый любимый иностранный лидер. Раньше такие позиции были у Владимира Владимировича, но после того, как его армия начала убивать граждан Украины, мнение изменилось. Про Беларусь у нас обычно ничего не знают, у нас вообще страна такая, повернутая внутрь себя, – сказал журналист в эфире Эха Москвы.





Роман Цимбалюк озвучил горькую правду:





– Я думаю, что тот, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в этой ситуации, осознает, что Беларусь нам точно не союзник. Но при этом мы заинтересованы в том, чтобы это государство как минимум сохранилось и не было поглощено Российской Федерацией.





Слова украинского журналиста легко объясняются тем фактом, что Беларусь является ближайшим военным союзником России, с которой у Украины военный конфликт.





Тот же Александр Лукашенко периодически вынужден заявлять, что с территории нашей страны угроза в отношении южной соседки исходить не может. Так, во время голосования 17 ноября глава государства заявил, что Беларусь в альянсе с Россией не направит танки ни против Польши, ни против Украины.









Ну и второй печальный факт, который подтверждается словами шеф-корреспондента информационного агентства «УНИАН». Пока белорусские власти пребывают в уверенности, что за последнее время они добились международного авторитета (сама Ангела Меркель пила кофе во Дворце Независимости!), ситуация обстоит совершенно наоборот.





Европейские государства с тревогой наблюдают, сохранит ли авторитарная страна во главе с Лукашенко свой суверенитет в тесном союзе с Россией или нет. В этом отношении к белорусским властям больше сочувствия, чем уважения.