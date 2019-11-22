Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Наблюдателя лишили аккредитации за 50 минут до закрытия участка - он спросил у Лукашенко зачем стране выборы

Наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Кирилл Горошко, который спросил у Лукашенко, зачем нужны в Беларуси выборы, рассказал "Весне", почему его лишили аккредитации и выгнали с участка №506, где голосовал глава государства.

Наблюдателя лишили аккредитации за 50 минут до закрытия участка - он спросил у Лукашенко зачем стране выборы
Как рассказывает Кирилл, решение участковой избирательной комиссии о лишении аккредитации наблюдателя было основано на докладной записке члена избирательной комиссии и члена "Белой Руси" Оксаны Гунич. Первой ее претензией было то, что наблюдатель Горошко якобы "навязывал свою точку зрения другим наблюдателем".

"Здесь можно долго рассуждать о том, что значит "навязывал", и почему иметь свою точку зрения плохо. Но, так как ничего такого не было и это вообще не регулируется избирательным кодексом — то комментарии будут здесь излишними. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что среди наблюдателей избирательная комиссия имела своего информатора. Именно наблюдатель от Белорусского фонда мира исполнял роль наблюдателя за наблюдателями. Он вел переговоры непосредственно с председателем комиссии за пределами участка", — рассказывает Кирилл Горошко.


"Задавал некорректные вопросы избирателям"

В решении комиссии также указывается, что наблюдатель "задавал некорректные вопросы избирателям". При этом не уточняется, какие конкретно и кому именно он задавал такие вопросы.

"Здесь надо отдать должное Оксане Гунич, которая подготовила на меня докладную записку, так как она этой формулировкой попала прямо в точку. Ведь это же я — тот, кто осмелился спросить Александра Лукашенко о выборах и демократии. Потом я уже понял, что от меня, видимо, ждали, что я буду стоять по стойке смирно, как все наблюдатели, и радоваться тому, что мне сам президент пожал руку. Как сделал, например, наблюдатель от ЛДБП, который покинул участок сразу после посещения президента", — рассуждает Кирилл.

"Преследовал члена участковой комиссии Оксану Гунич"

Последней причиной лишения наблюдателя кампании "Правозащитники за свободные выборы" стало то, что он якобы преследовал одного из членов комиссии. В докладной записке указано, что наблюдатель Горошко "ходил по зданию, которое не имеет отношения к участку для голосования, преследуя члена комиссии Гунич О.О.".

Кирилл рассказывает, что он даже не сразу понял о чем и, главное, о ком идет речь. Оказалось, что Гунич — член комиссии, представительница "Белой Руси", которая никоим образом не привлекала к себе внимания в течение всего дня голосования.

По словам наблюдателя, на участке, где голосовал Лукашенко, даже туалеты были разделены; одни для наблюдателей, другие для членов комиссии. Но так было не весь день.

"С утра и избирательная комиссия и наблюдатели пользовались одними и теми же туалетами. Путь к этим туалетам пролегал через весь участок: через столы комиссии, кабинки для голосования, ящики для бюллетеней.

Когда президент уехал с участка — всех немного отпустило. Тогда уже можно было и в туалет выйти. Но даже самый первый мой выход в туалет не обошелся без предупреждений со стороны секретаря комиссии Ирины Лешкович. "Вы, пожалуйста, так близко к столам не подходите, а то можете увидеть что-то, что не должны увидеть", — сказала она мне вдогонку.


У меня из головы не вылетали ее слова. Я думал — ну что в списках может быть такого, что мне лучше не видеть? Возвращаясь на место для наблюдателей, я спросил секретаря, действительно ли она сказала о том, о чем хотела сказать? Она долго перебирала слова — всё не то. Я помог ей, оказалось, что Ляшкович хотела сказать о "персональных данных" в списках избирателей.

Я уже тогда понял, что этим я нарвался на неприятности. И действительно, реакция комиссии не заставила себя долго ждать. В скорейшем времени секретарша для всех наблюдателей сделала объявление, что с этого момента наблюдатели должны ходить туда (указывая налево), а члены комиссии, по-прежнему, туда (показывая направо).

Вечером на участке №506 явка упала. Это был хороший момент, чтобы пойти "налево" в поисках новой уборной. Но этот поход закончился очень печально для меня.

В левом крыле здания первый этаж занимал буфет. У меня оставалось два варианта — пойти наверх или вниз. Я выбрал первый вариант. В определенный момент рядом оказалась та самая Оксана Гунич. Но это "преследование" — то же самое, когда незнакомые люди ходят вместе, например, в метро и "преследуют" друг друга до бесконечности. Когда я понял, что перепутал направления, то пошел обратно вниз. 

На первом этаже меня уже ждали председатель комиссии Александр Анисим с двумя милиционерами за спиной. Разговор он начал первым с вопроса: "Что Вы там делали?!" Затем, не скрывая своих эмоций, добавил, что мне там ходить запрещено. Я не понял этого и ответил ему, что нахожусь вне участка и в таком случае они не могут ограничивать моё передвижение. 

На что Анисим сказал, что такое ограничение связано с тем, что я, например, мог там "установить бомбу". Меня это очень возмутило, учитывая то, что я ничего противоправного не делал и даже в мыслях у меня этого не было.

Председатель был настроен решительно. "Я здесь отвечаю за все! После выборов приходите и ходите себе здесь. Так, или вы сидите на участке и не будете перемещаться, или я буду вынужден поставить вопрос о лишении Вас аккредитации", — такой ультиматум поставил мне председатель комиссии.

Оказалось, что я ошибался в том, что я ничего не нарушал — я нарушил правила их игры. За 50 минут до закрытия участка я был лишен аккредитации".


Наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Кирилл Горошко направил жалобу на такое решение в окружную комиссию Старовиленского избирательного округа №105.
 
"Правозащитники за свободные выборы"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru