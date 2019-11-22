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Румас на встрече с британским принцем гладил кота

Белорусский премьер, как и британский принц, оказался любителем домашних животных.

Как проходила встреча – смотрите на видео.



Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и британский принц Майкл Кентский встретились в четверг в Лондоне. Глава белорусского правительства прилетел в Великобританию для участия в инвестиционном саммите ЕБРР для стран "Восточного партнерства".

Во время встречи с Румасом двоюродный брат королевы Елизаветы II, говоря на русском языке, отметил, что помнит свой визит в Беларусь в 2016-м и встречу с президентом Александром Лукашенко.

"Передайте мои самые лучшие пожелания Александру Григорьевичу", - сказал принц премьер-министру, на что Румас ответил, что обязательно это сделает.

Майкл Кентский также добавил, что в ближайшем времени намерен посетить Беларусь.

Во время беседы принца и премьера по столу свободно гуляла кошка по кличке Кали и даже разрешила гостю погладить себя. 

Майкл Кентский спросил Румаса, нравится ли ему кошка, на что тот ответил утвердительно и рассказал, что у него дома тоже живет кошка и лабрадор. К слову, в британской королевской семье кошки есть только у принца Майкла.



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Источник: sputnik.by
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