Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Иране начались аресты лидеров протестов

Корпус стражей исламской революции арестовал в четырех иранских провинциях зачинщиков беспорядков, начавшихся после повышения цен на топливо.



По словам генерала Рамезана Шарифа, аресты произведены в провинциях Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан. Генерал уточнил, что речь идет о лицах, связанных с зарубежными спецслужбами, пишет "Интерфакс".

Шариф утверждает, что противники Ирана попытались спровоцировать беспорядки из-за неудачи санкционной политики против Тегерана.

Напомним, в ночь на 15 ноября власти страны объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тысяч иранских риалов за литр (60 гяпиков - ред.). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тысяч риалов за литр. После этого в стране начались акции протеста.

По данным Mehr, за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов. Международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек. Интернет в Иране уже пятый день почти полностью заблокирован.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru