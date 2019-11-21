В Иране начались аресты лидеров протестов









По словам генерала Рамезана Шарифа, аресты произведены в провинциях Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан. Генерал уточнил, что речь идет о лицах, связанных с зарубежными спецслужбами, пишет "Интерфакс"





Шариф утверждает, что противники Ирана попытались спровоцировать беспорядки из-за неудачи санкционной политики против Тегерана.





Напомним, в ночь на 15 ноября власти страны объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тысяч иранских риалов за литр (60 гяпиков - ред.). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тысяч риалов за литр. После этого в стране начались акции протеста.





По данным Mehr, за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов. Международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек. Интернет в Иране уже пятый день почти полностью заблокирован.