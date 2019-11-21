Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Семья Шарендо получила около 2000 долларов штрафа за предвыборные пикеты

За предвыборные пикеты, которые милиция и окружная комиссия посчитали не соответствующими избирательной тематике, бывшая кандидат в депутаты Полина Шарендо-Панасюк и ее муж Андрей Шарендо получили на двоих огромные штрафы. Всего семья должна заплатить 3952,5 рублей, или почти 2000 долларов.

Активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк была кандидатом в депутаты по Брестскому-Западному округу №1, ее муж Андрей Шарендо - ее доверенным лицом. Они проводили одну из самых ярких избирательных кампаний до того момента, пока активистку не лишили регистрации кандидатом.

Окружная комиссия нашла нарушения статьи 47 Избирательного кодекса в выступлении кандидата на телевидении, а также на уличных пикетах. По мнению комиссии, Полина Шарендо-Панасюк проводила пикеты не с целью агитации за себя как за кандидата, а в других целях. Во время пикетов выкрикивала лозунги "Лукашенко должен уйти", "Баста", "Лукашенко украл выборы", "Парламента в Беларуси нет" и другие. В ее речах комиссия увидела и оскорбление государственных лиц всех уровней, и призывы к выходу на улицу для изменения конституционного строя, и призывы, разжигающие социальную вражду.

В результате ее лишили регистрации, а также составили протоколы за нарушение избирательного законодательства (статья 9.10 КоАП) и законодательства о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Также такие же протоколы были составлены и на ее мужа.


Первый суд состоялся шестого ноября над Андреем Шарендо. Судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина наказал активиста штрафом в 50 базовых величин (1275 рублей): 40 б.в. - за нарушение статьи 23.34 КоАП, 10 б.в. - за неявку по повестке (24.6 КоАП). Второе судебное заседание прошло 13 ноября. Тогда Андрей Шарендо получил от судьи Дмитрия Шурина 55 базовых штрафа (1402,5 рублей): 45 б.в. - за "несанкционированные массовые мероприятия", 10 б. - за нарушение законодательства о выборах.

В тот же день осудили Полину Шарендо-Панасюк. Судья Александр Семенчук присудил ей 40 базовых по статье 23.34 КоАП и 10 - за нарушение статьи 9.10 КоАП.

Таким образом сумма штрафов на семью составила 155 базовых величин, или 3952,5 рублей.

К тому же, правозащитникам стало известно, что на Андрея Шарендо все же составили протокол по статье 23.34 КоАП после трехчасового задержания в Барановичах 13 ноября. Его обвинили в размещении в Facebook информации-анонса о несанкционированной акции "Встреча свободных людей". Когда будет суд по этому делу - пока неизвестно.
Вясна
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru