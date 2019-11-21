Александр Федута: Путин лишает Зеленского возможности маневра

Но Владимир Путин не преминул расставить точки над «і», пишет news.tut.by



18 ноября в Украину вернулись корабли, арестованные Россией вместе с экипажами после памятного скандала в Азовском море. Конфликт произошел год назад, во времена президентства Петра Порошенко. Причем российская сторона настаивала на сознательной провокации, инспирированной чуть ли не самим Порошенко, но официальный Киев утверждал, что международное право соблюдено: договор 2003 года позволяет украинским судам спокойно проходить Керченский пролив, а территориальные воды у побережья Крыма принадлежат Украине.





26 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву принял решение, обязывающее российскую сторону вернуть три украинских корабля их законному владельцу, а моряков освободить. При этом в компетенцию трибунала не входило рассмотрение другого вопроса — вправе или нет Россия возбуждать уголовное дело по факту нарушения якобы своих границ. Основываясь на этом, моряки продолжали пребывать в заключении, а корабли — под арестом, чуть ли не как вещественные доказательства. В конце концов, переговоры закончились тем, что 7 сентября все 24 арестованных россиянами украинских моряка вернулись на родину. А 18 ноября Украине были переданы и корабли.





Тем самым Кремль проявил добрую волю — как говорится, в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате». Это был ответ на решение Владимира Зеленского принять так называемую формулу Штайнмайера, включающую, в частности, отведение подразделений вооруженных сил Украины от мест соприкосновения с противником. Таковое же решение обязались принять на себя и донбасские сепаратисты, поддерживаемые Россией.









Но это решение Зеленского вызвало в Украине бурю возмущения: участники боевых действий и сторонники Порошенко обвиняли президента чуть ли не в предательстве. В ответ Зеленский и МИД начали объяснять, что сама «формула» была принята еще Порошенко (что правда), зато сейчас есть возможность спокойно обдумать принятие новой версии закона об особом статусе Донбасса, поскольку действие старого закона истекает 31 декабря.





Собственно говоря, скорее всего, на это и рассчитывал Зеленский, всячески форсируя срок встречи «нормандской четверки». Ему было необходимо получить мандат от Франции и Германии в условиях, когда украинско-американские отношения оказались в подвешенном состоянии из-за начала процедуры импичмента Дональду Трампу, в которой тема Украины оказалась ключевой. На серьезную дипломатическую поддержку Вашингтона Киев не сможет рассчитывать еще долгое время. И тот факт, что Макрон согласился анонсировать встречу в «нормандском формате» на 9 декабря (а такой встречи не было три года), несомненно, укрепляло позиции Зеленского не только на внешней, но и на внутренней политической сцене.





И в этот момент Владимир Путин нанес серьезный удар.





20 ноября на форуме «Россия зовет!» он заявил о том, что Россия категорически не приемлет изменений в действующий закон об особом статусе Донбасса, поскольку тот согласован с делегатами так называемых ДНР и ЛНР на минских переговорах, а стало быть, изменять его можно также лишь с согласия представителей непризнанных республик. Никакие другие законы, по его словам, работать не будут.





Удар оказался, что называется, под дых. Еще 15 ноября глава Верховной рады Дмитрий Разумков сказал в интервью популярному украинскому ресурсу focus.ua, что изменения в закон об особом статусе Донбасса будут зависеть от итогов переговоров «нормандской четверки». Заявление Путина продемонстрировало: от итогов переговоров не зависит ничего. В качестве слабого утешения президент России высказал ряд комплиментов в адрес молодого украинского коллеги, что в сложившейся в результате ситуации можно расценивать разве что как издевательство, направленное на компрометацию Зеленского в самой Украине.





Можно лишь строить догадки, какие именно причины вызвали столь однозначную позицию Путина, который, как можно было бы предположить, заинтересован в скорейшей ликвидации конфликта — не с Украиной, а с Европой, для которой Донбасс — самая большая проблема, пожалуй, после взаимоотношений с Трампом. Однако не исключено, что мы имеем дело с принуждением Зеленского к переформатированию отношений с другими политическими силами в Украине.









Напомним, что после победоносных парламентских выборов Зеленский смог сформировать однопартийное большинство в Верховной раде, обойдясь как без прозападных, так и без пророссийских партнеров. Если мы правы, то в кулуарах Кремль будет настаивать на какой-либо форме участия во власти «Оппозиционной платформы За жизнь», лидером которой является одиозный Виктор Медведчук, кум Путина и главный пророссийский политик Украины. Подобного рода переформатирование фактически превратит Зеленского в заложника прокремлевской части украинского электората и лишит его возможности политического маневра и в самой Украине, и во внешней политике.



