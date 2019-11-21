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Пропавший молодофронтовец Латышев нашелся в армии

Пропавший молодофронтовец Александр Латышев нашелся в армии, пишет на своей странице в Facebook сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. Его призвали в Гомеле и он находится в карантине в военной части под Лепелем. Это 52-й специальный поисковый батальон.


О том, что 15 ноября на белорусско-украинской границе исчез молодофронтовец Александр Латышев, на днях сообщил Северинец. Он даже допускал арест и обвинение в шпионаже. К счастью, до этого не дошло.

Латышев со Жлобинского района. Он — бывший участник программы Калиновского, учился в Польше, но потом вернулся в Беларусь. В 2014 году его отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу. По словам Северинца, "никаких отклонений, конечно, не нашли". Месяц назад Александра Латышева допрашивал сотрудник спецслужб.
Еврорадио
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