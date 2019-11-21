В Минске начали строить посольство Китая. Смотрите, каким оно будет
Строительный работы на участке возле Дворца независимости, где разместится представительство Поднебесной, уже начались.
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Фото: tut.by
Комплекс зданий посольства Китая строят между ТЦ «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Участок площадью 1,5 га передан диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Кстати, белорусское представительство в Пекине уже есть.
Пока с площадки вывозят грунт, на ограждении появились изображения будущего комплекса. Помимо посольства, здесь разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. По информации tut.by, строительство продлится 2,5-3 года.
19:07 21/11/2019
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