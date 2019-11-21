Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске начали строить посольство Китая. Смотрите, каким оно будет

Строительный работы на участке возле Дворца независимости, где разместится представительство Поднебесной, уже начались.
1 из 4
Фото: tut.by
 
Комплекс зданий посольства Китая строят между ТЦ «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Участок площадью 1,5 га передан диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Кстати, белорусское представительство в Пекине уже есть. 
 

Пока с площадки вывозят грунт, на ограждении появились изображения будущего комплекса. Помимо посольства, здесь разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. По информации tut.by, строительство продлится 2,5-3 года.
 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru