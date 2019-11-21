Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ольга Ковалькова: Нужно серьезно подумать о том, как мы можем получить власть

Выборы в Беларуси перестали быть инструментом прихода к власти. Поэтому перед президентской кампанией оппозиции нужно сделать выводы.

Ольга Ковалькова: Нужно серьезно подумать о том, как мы можем получить власть
Экс-кандидат в депутаты по Пушкинскому избирательному округу Ольга Ковалькова на недавнем заседании экспертного клуба, организованного Анатолием Лебедько, заявила, что в следующем году готова баллотироваться в президенты.

- Это уже не первая парламентская кампания, после которой мы так эмоционально подводим итоги, - отмечает Ольга Ковалькова. - Все повторяется от выборов к выборам. И, к сожалению, никто не несет ответственности за многочисленные фальсификации. Все государственные органы в этом вопросе заодно. 

И даже те факты фальсификаций, о которых мы говорим сегодня, - боюсь, им не будет дана должная правовая оценка. Никого не привлекут к ответственности, потому что власти не нужен подобный прецедент.

На мой взгляд, нужно подумать над какой-то другой технологией, как мы можем получить власть. Потому что выборы перестали быть инструментом прихода к власти. Мне кажется, перед президентской кампанией нужно сделать выводы.


- Некоторые аналитики считают, что известным белорусским оппозиционным политикам не стоит идти в президенты – народ их не поддержит. Вы разделяете это мнение?

- Если мы с вами выйдем на улицу и попросим назвать имена известных оппозиционных политиков, то вряд ли результат нас порадует. Мне кажется, что у нас нет достаточно известных политиков. И я себя не считаю таковым. В политику я пришла совсем недавно – в 2012 году. Так что у меня еще небольшой стаж политической карьеры.

- Первый заместитель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук считает, что сегодня в обществе есть спрос на кандидата в президенты от оппозиции. Но он сам, например, пока не рискнул публично заявить о том, что пойдет в президенты. А вы сделали это очень легко. Вам не страшно, вы хорошо все обдумали?

- Если мы будем бояться репрессий и долго думать, ничего не изменится. А я не хочу еще 5 лет терпеть, я хочу перемен! 

И если мужчин не готовы… Я могу отвечать только за себя.


- Похоже, что на предстоящих президентских выборах будет немало женщин: Анна Канопацкая, Алена Анисим, Татьяна Короткевич также публично заявляли о своих президентских амбициях.

- Не знаю, почему молчат мужчины.

А что касается страха, то чего бояться? Александр Лукашенко как кандидат в президенты ничем не отличается от других претендентов на президентское кресло. Он такой же гражданин страны, как и мы. 

Конечно, есть определенный риск, но, я думаю, избиратели смогут отстоять и защитить того кандидата, который им близок по духу, того, кто будет готов до конца отстаивать их права, кто выступает за реальные перемены.

- Уже много лет звучит этот вопрос: готово ли белорусское общество видеть женщину на президентском посту?

- На мой взгляд, белорусы готовы к этому уже давным-давно. Сегодня люди довольно требовательны к политикам. И многое, конечно, зависит от самого кандидата. Но женщина-президент в Беларуси может быть очень эффективной.

- Вы отметили, что эта парламентская кампания была значительно жестче предыдущих, и была дана команда “фас!” в отношении кандидатов в депутаты и наблюдателей, но при этом оппозиция была очень дружна… 

Как думаете, президентские выборы могут снова рассорить независимых политиков? 

- Мне кажется, наоборот, объединят! Все понимают, что противоять власти можно только вместе.

И люди готовы поддерживать объединенную оппозицию. Сегодня многие хотят перемен. 

И я буду прикладывать максимум усилий, чтобы они состоялись. Готова работать в команде любого адекватного единого кандидата, который будет представлять оппозицию.

- То есть вот так наступите на горло собственным президентским амбициям?

- В данном случае главное не чьи-то личные амбиции, а эффективный результат. И когда все это поймут и будут готовы поступиться своими амбициями ради будущего страны, работа оппозиции будет более эффективной.


- Вы думали о том, как собрать 100 000 подписей?

- На мой взгляд, собрать 100 000 подписей, необходимых для выдвижения в президенты – это проблема для любой политической структуры, если она будет действовать в одиночку.

Но это не проблема, если оппозиция выступит единым фронтом. И если все объединятся вокруг единого кандидата – все очень реально.

Другой вопрос, зарегистрируют ли этого кандидата – это большой вопрос.
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru