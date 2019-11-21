Об этом « Ленте.ру » сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.





скриншот видео задержания скриншот видео задержания





Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана подсудимому на два месяца.





Арестованного зовут Руслан Артыков, он имеет звание старшего лейтенанта. Офицер служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, Артыков родом из Таганрога, имеет высшее образование.





20 ноября ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области военнослужащего по подозрению в госизмене. Отмечалось, что его поймали в частном доме.









По данным спецслужбы, офицер собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины.





Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности РФ.