Российского военного обвинили в шпионаже в пользу Украины - названо имя
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону выдал санкцию на арест военнослужащего Южного военного округа (ЮВО), задержанного по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
скриншот видео задержания
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана подсудимому на два месяца.
Арестованного зовут Руслан Артыков, он имеет звание старшего лейтенанта. Офицер служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, Артыков родом из Таганрога, имеет высшее образование.
20 ноября ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области военнослужащего по подозрению в госизмене. Отмечалось, что его поймали в частном доме.
По данным спецслужбы, офицер собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины.
Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности РФ.
16:47 21/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение