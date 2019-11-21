Ольга Ковалькова, архивное фото





В заявлении она приводит аргументы, которые, по ее мнению, свидетельствуют о многочисленных нарушениях и фальсификациях во время избирательной кампании:





- Невключение в участковые комиссии округа ни одного представителя демократических организаций.





- Фальсификация явки (подделка документов) по каждому участку.





- Отсутствие открытого и публичного подсчета голосов по всем участкам.





- Различные нарушения избирательного законодательства в ходе голосования.





К своему заявлению Ольга Ковалькова приложила десятки копий жалоб наблюдателей по выявленнным нарушениям избирательного законодательства.





"Я знаю, какой получу ответ. Но я не согласна и пусть они об этом знают. Спасибо наблюдателям за собранные факты нарушений и противодействие им", - пишет на своей странице в фейсбуке Ковалькова.







