Павлу Северинцу вручили протокол за "Встречу свободных людей"
На сопредседателя БХД Павла Северинца в Центральном РУВД составили протокол за «Встречу свободных людей», которая проходила в Минске 16 ноября.
Об этом политик сообщил у себя в Facebook.
На акции Северинца не задерживали, в РУВД вызвали на 21 ноября, чтобы вручить протокол по статье 23.34. КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
— Будзе суд, — коротко прокомментировал Северинец протокол.
Поскольку это не первый протокол политика по данной статье в этом году, ему грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.
Напомним, 16 ноября в Минске прошла акция «Встреча свободных людей», которую проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси».
Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли свои удостоверения.
Источник: tut.by
14:38 21/11/2019
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