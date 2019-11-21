Об этом политик сообщил у себя в Facebook.





На акции Северинца не задерживали, в РУВД вызвали на 21 ноября, чтобы вручить протокол по статье 23.34. КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».





— Будзе суд, — коротко прокомментировал Северинец протокол.





Поскольку это не первый протокол политика по данной статье в этом году, ему грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.









Напомним, 16 ноября в Минске прошла акция «Встреча свободных людей», которую проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси».





Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли свои удостоверения.



