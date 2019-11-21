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Кандидаты от МХД написали заявления о непризнании выборов

Как сообщается на сайте БХД, кандидаты в депутаты от Молодых христианских демократов – Игорь Лобков (Заславский округ № 77), Надежда Гацак (Чкаловский округ №96) и Валентин Фролов (Васнецовский округ № 93) – 19 ноября подали заявления в Центральную избирательную комиссию о том, что отказываются признавать официальные результаты выборов.

Свои заявления они обосновали результатами наблюдения от кампаний "Право выбора" и "Правозащитники за свободные выборы", а также отчетом миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Кандидаты также требуют проведение перевыборов с учетом рекомендаций независимых и международных наблюдателей.

"То, что происходило на подсчете голосов, иначе как фарсом назвать нельзя. Как свидетельствуют независимые наблюдатели, явка была намотаны в разы. Цензура на телевидении, повальная нерегистрации и лишение регистрации кандидатов и наблюдателей свидетельствуют о том, что настоящих выборов не было", - заявила Надежда Гацак.

В свою очередь Валентин Фролов отметил, что, несмотря на официальные результаты, продолжит работать в своем округе, а не сидеть в кабинете как официальная депутатка.


"Я был не только альтернативным кандидатам, но еще и наблюдателем, поэтому не верю в справедливость этих выборов. Мы с моим коллегой Денисом Гончаровым наблюдали на 405 участке и при нас дописали несколько сотен человек. Об этом мы также сообщили миссии ОБСЕ", – добавил активист.

"Я был наблюдателем, своими собственными глазами зафиксировал много нарушений: много карусельщиков, члены комиссий накручивали явку. И это далеко не все", – отметил Игорь Лобков, который во время наблюдения был удален с участка.

Ранее с заявлением о непризнании выборов в Гродно выступил кандидат от МХД Евгений Дудкин.
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