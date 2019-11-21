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"Мисс" Василевич оскорбилась публикацией в The Times. Ее подняли на смех ее же подписчики

На днях влиятельнейшее британское издание The Times опубликовало статью о самом молодом депутате белорусской Палаты представителей - 22-летней "Мисс Беларусь -2018" Марии Василевич.


В своем инстаграме "мисс Василевич" возмутилась статьей, порассуждав о свободе слова и профессиональной журналистике. 


"Будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания.
Журналистика - это не о «за» и «против», это не личном отношении журналиста к тому или иному факту.

Задача журналиста – не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию.
Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи. 

Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду?
И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты…
Это ли профессиональная журналистика?", - пишет Василевич, которая сама работает на БТ.


Об этом вспомнили и ее подписчики, предложив написать об отечественной журналистике и свободе слова в нашей стране.
"Белорусский партизан"
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