"Мисс" Василевич оскорбилась публикацией в The Times. Ее подняли на смех ее же подписчики
На днях влиятельнейшее британское издание The Times опубликовало статью о самом молодом депутате белорусской Палаты представителей - 22-летней "Мисс Беларусь -2018" Марии Василевич.
В своем инстаграме "мисс Василевич" возмутилась статьей, порассуждав о свободе слова и профессиональной журналистике.
"Будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания.
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Журналистика - это не о «за» и «против», это не личном отношении журналиста к тому или иному факту.
Задача журналиста – не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию.
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Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи.
Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду?
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И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты…
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Это ли профессиональная журналистика?", - пишет Василевич, которая сама работает на БТ.
Об этом вспомнили и ее подписчики, предложив написать об отечественной журналистике и свободе слова в нашей стране.
"Белорусский партизан"
13:16 21/11/2019
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