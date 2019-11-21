Оригинал видео "девушки с бюллетенями" подтверждает: это была попытка вброса!

Опубликовано оригинальное видео попытки вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте. На нем уже четко видно, что у девушки был явно не один бюллетень. И что теперь скажут Лукашенко с Ермошиной?