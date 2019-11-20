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В Конгрессе США рассказали о российской гибридной угрозе для Беларуси

Медиаполитика крупнейших интернет-корпораций способствует выталкиванию беларусских пользователей на российские пропагандистские сайты. В этой связи беларусское медиасообщество призывает корпорации локализовать интернет-сервисы.

Об этом сегодня беларусский эксперт Андрей Елисеев рассказал на слушаниях в Конгрессе США, пишет reform.by.

20 ноября в Хельсинкской комиссии США прошли слушания, посвященные российскому влиянию и пропаганде в Беларуси. На мероприятии выступили Софья Орлоски, руководитель программ по Евразии Freedom House, Франак Вячорка, медиа-аналитик в U.S. Agency for Global Media, Брайан Уитмор, директор программы исследования России Центра анализа европейской политики (CEPA), и Андрей Елисеев, руководитель мониторинговой группы iSANS.

Андрей Елисеев рассказал о возросшем российском давлении на Беларусь с целью превратить нашу страну в часть СССР 2.0 и принудить к более глубокой интеграции в рамках Союзного государства. «Ради достижения этой цели Кремль прилагает политическое, экономическое и пропагандистское давление на беларусские власти и беларусское общество. Он видит Беларусь неотъемлемой частью так называемого русского мира», – отметил Елисеев.

Эксперт отметил уязвимость Беларуси перед влиянием Кремля не только из-за глубоких связей между элитами двух стран, но и из-за недальновидной политики беларусских властей, направленной против беларусского языка, независимым СМИ и гражданского общества.

Елисеев обратил внимание на кампании по пропаганде и дезинформации, которые Россия проводит онлайн-пространстве. Если раньше основной целью таких кампаний была Украина, то сейчас регулярной темой стала Беларусь.

«В интернете появился десяток новых СМИ, распространяющих дезинформацию и полностью посвященных событиям в Беларуси. В их публикациях используется агрессивная, шовинистическая риторика, иногда открыто ставятся под сомнение существование самостоятельного беларусского народа и языка, дискредитируется и искажается история Беларуси», – заявил Елисеев.


«Из-за безответственной государственной политики в медиасфере большая часть беларусского населения буквально живет в российском медиапространстве», – заявил эксперт.

Этому способствует и политика международных медиакорпораций, которые не выделают Беларусь как отдельный регион в своих рекомендательных новостных сервисах. В результате пользователи, выбирающие регион «Беларусь», все равно видят в новостных лентах новости российских СМИ.

Елисеев рассказал о декларации, которую подготовили крупнейшие беларусские онлайн-издания для решения этой проблемы. В декларации журналисты и представители медиа-сообщества призывают медиакорпорации локализовать интернет-сервисы, признать беларусский сегмент интернета отдельным рынком и обособить беларусскую повестку дня от новостей соседних русскоязычных стран.
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