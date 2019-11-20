В Великобритании разочарованы итогами белорусских выборов

Официальный Лондон напомнил властям Беларуси оценку миссии ОБСЕ, согласно которой "парламентские выборы... не соответствовали международным демократическим стандартам". Великобритания призывает официальный Минск работать над ликвидацией проблем, выявленных в ходе выборов в Палату представителей, "укреплять демократию в Беларуси", передает "Еврорадио"





Французская сторона, комментируя итоги выборов, отметила отсутствие в парламенте оппозиции. Париж напомнил властям Беларуси, что "улучшение ситуации с правами человека и демократическими свободами в Беларуси является основным фактором развития наших двусторонних отношений и углублением отношений между Беларусью и Европейским союзом".









ОБСЕ не признала выборы в Палату представителей соответствующими международным стандартам, а внешнеполитическая служба ЕС заявила, что наша страна упустила возможность провести выборы по международным стандартам. Госдепартамент США считает, что к выборам в Беларуси "есть серьезные вопросы".