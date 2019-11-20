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Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

По его словам, сложившаяся вокруг полуострова ситуация показывает, что впервые со времен Второй мировой войны в Европе наметилась ситуация, когда «Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны».

«Но Крым не входит в НАТО. Именно поэтому мы разместили войска на наших границах, чтобы было ясно без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не примем повторение Крыма в стране НАТО», — отметил Столтенберг. Он отметил, что в случае нападения на любого союзника альянса тот будет готов незамедлительно ответить.

Генсек считает, что НАТО необходимо сдерживание, оборона и в то же время диалог. По его мнению, нет противоречия между тем, чтобы быть сильными и предлагать решение возникающих проблем. «Пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией», — сказал он.


Столтенберг выразил уверенность в том, что НАТО должно стремиться к улучшению отношений с Россией, но ради этого жертвовать своими принципами и безопасностью блок не готов.

В августе генсек НАТО заявлял, что присоединение Крыма к России стало последствием усиления конкуренции между великими державами. «И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — констатировал Столтенберг.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть в свой состав. США и европейские страны не признают присоединение и ввели ряд санкций в отношении Москвы. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают закрытым.
Источник: РБК
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