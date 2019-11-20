Госдеп США раскритиковал выборы в Беларуси

Выводы международных миссий о том, что основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована, вызывают в США тревогу. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.





В Госдепе отмечают, что на «парламентских выборах» в Беларуси сохранялись серьезные вопросы относительно препятствий для регистрации партий, отмены регистрации кандидатов, целостности процесса досрочного голосования, непрозрачного и не поддающегося проверке подсчета голосов, не плюралистических избирательных комиссий, уголовных санкций за клевету, ограничений на работу медиа и правовой базы.





— Мы сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте, — говорится в заявлении Госдепа.









Там также напоминают, что не произошло содержательных изменений избирательного процесса, рекомендованных ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы. Поэтому США призывают белорусские власти провести серьезную реформу избирательного законодательства и избирательных процессов.





— Укрепление белорусской демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей, — заявляют в Госдепе.





Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили, что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».