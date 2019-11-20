Телеграм-канал утверждает, что именно эти документы проходят сейчас согласование в профильных министерствах Беларуси и России.





"Пока в наше распоряжение просочились "дорожные карты" по сельскому хозяйству, проходящие сейчас согласование в профильных министерствах двух стран. Ждём остальных - там должно быть интереснее. Ходят слухи про общую валюту, общие нацбанки, общие налоги, общую таможню, общую границу, общий парламент и даже общего президента. Очень хотелось бы их опровергнуть и совсем не хотелось бы подтверждать", - пишет Nexta.





Однако, если верить информации телеграм-канала БелоРусский диалог, документы подлинные.









Кстати, тот же телеграм-канал, ссылаясь на "провластных белорусских экспертов", сообщает о тяжелом испытании для Беларуси в случае если Лукашенко не сможет договориться с Кремлем, а также о желании Кремля найти Лукашенко замену в образе "более сговорчивого и менее скандального руководителя".





Телеграм-канал пишет, что такие мнения звучали сегодня в кулуарах проходящего в Москве форума «Союзное государство-2030».



