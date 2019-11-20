Экс-глава Объединенной гражданской партии считает, что сегодня представителям демократической общественности важно определиться со стратегией действий на будущее. И предлагает лидерам политических партий собраться и обсудить планы на будущее.





“Мы должны поднимать эффективность нашей работы, - говорит Анатолий Лебедько. - Сегодня у нас достаточно доказательств и мы в любой аудитории можем говорить о том, что в Беларуси нет выборов, что у нас не считают голоса. Но сейчас важно сформулировать ответ на вопрос, что делать дальше.





Впереди президентская кампания. Нам нужна стратегия. Вопрос, участвовать или не участвовать в президентских выборах -- он также не снят с повестки дня. И неучастие в выборах - это тоже может быть стратегией, если вся оппозиция заявит, что пока не изменят правила игры, пока не внесут изменения в Избирательный кодекс, мы в этом не принимаем участия.





Нужно серьезно обсудить наши планы. Это может быть или полный игнор президентской кампании, или единый кандидат. Но ценен будет только тот кандидат, который честно соберет 100 000 подписей. Только эти подписи сделают его независимым от власти.





Тот, кто не соберет подписи, должен заключить какое-то соглашение с властью. Я не говорю, хорошо это или плохо. Но только кандидат, который честно соберет 100 000 подписей, будет полностью независим от власти и может говорить, что он действительно представляет интересы людей.





Не надо откладывать и уже сейчас надо обращаться в структуры власти и говорить генеральному прокурору, председателям КГБ, Следственного комитета и другим ответственным лицам, что они совершают преступление своим бездействием, когда не реагируют на заявления наблюдателей о фальсификациях. И они тоже будут нести за это ответственность – рано или поздно”.





Должен быть единый кандидат от оппозиции на президентских выборах или много?





Мнения белорусской оппозиции по этому вопросу также расходятся.





«Этому спору уже 20 лет!» - говорит председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.









Политолог Валерий Карбалевич не исключает, что президентские выборы могут объявить уже весной.





"Надо принимать политическое решение о том, какие задачи мы ставим: победить или согреться? – говорит Карбалевич. - Потому что в 2015 году оппозиционные кандидаты шли на выборы, чтобы согреться. Это разные стратегии!





Почему нужен единый кандидат? Потому что только при таком условии возможна электоральная победа. Это принципиально важно! Потому что все 25 лет выборов Лукашенко всегда одерживал электоральную победу. Может быть, он не получал 50 процентов, но он получал больше, чем все его оппоненты.





Первое условие победы – это кандидат от оппозиции должен получить большее количество голосов, чем Лукашенко"