Зачем нам бутафорский Совет республики?

Что такое «Совет Республики»?





Мало кто знает, что после референдума 1996 г. у нас появилась верхняя палата парламента Совет Республики. Для большинства граждан остается тайной, как избираются члены этой палаты, которых иногда называют сенаторами по примеру других стран.





Согласно ст.91 Конституции, Совет Республики является палатой территориального представительства: от каждой области и г. Минска делегируется по 8 представителей (членов). Их избирают на заседаниях Советов депутатов базового уровня (районного звена) каждой области и г.Минска (на заседании Мингорсовета). Еще 8 членов Совета Республики назначаются президентом (непонятно, на каком основании и по каким критериям. — Авт.).









Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживающий на территории соответствующей области, г.Минска не менее пяти лет (ст.92 Конституции).





На практике в члены Совета Республики попадают кандидаты, лояльные по отношению к действующей власти. Обычно они занимают важные должности на областном и районном уровне, возглавляют крупные предприятия, учреждения, организации.





Особенностью должности члена Совета Республики является то, что она замещается по общему правилу, на общественных началах. Члены Совета Республики собираются два раза в году на очередные сессии парламента.





Их задача — одобрить законы, принятые нижней палатой, а при необходимости одобрить назначение главой государства должностных лиц (председателя и судей Верховного суда, председателя Конституционного суда, председателя Центризбиркома, Генерального прокурора, председателя и членов правления Национального банка).





К компетенции Совета Республики относится также избрание шести членов Центральной избирательной комиссии и шести судей Конституционного суда.





На профессиональной основе в Совете Республики работают лишь председатель, заместитель председателя, председатели постоянных комиссий (по законодательству и государственному строительству; международным делам и национальной безопасности; по экономике, бюджету и финансам; по образованию, науке, культуре и социальному развитию).





Напомню, что в нынешнем составе Совета Республики председателем является один из чиновников-долгожителей Михаил Мясникович, а его заместителем была Марианна Щеткина, в прошлом — министр труда и социальной защиты.





Кто они — новые «сенаторы»?





Ранее был опубликован список членов Совета Республики. От Минска туда вошли (в порядке алфавита):





Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;

Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной Академии наук Беларуси; Марина Ильина, директор гимназии №10;

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;

Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г.Минску; Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;

Сергей Сивец, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований;

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.





При этом О.Руммо и В.Чайчиц были в Совете Республики прошлого созыва.





О чем говорят фамилии «сенаторов» и их должности? Безусловно, это люди, достигшие определенного положения в обществе, вероятно, они числятся в «кадровом реестре» главы государства.





Но главный вопрос состоит в том, смогут ли они улучшить качество принимаемых законов и сделать их полезными для людей?





Лично я в этом сомневаюсь. Прежде всего, потому, что им отводится роль формальных контролеров на пути продвижения законов. К тому же мало кто из «сенаторов» имеет юридическое образование.









Кроме того, у них, как важных и занятых людей,едва ли появится желание «копаться» в тексте законов, согласованных на всех уровнях и со всеми заинтересованными органами.





Изучение списка «сенаторов» от г.Минска позволяет предположить, что Андрей Русакович и Сергей Сивец займут должности председателей постоянных комиссий с освобождением от своей основной работы.





Интрига с должностью председателя Совета Республики будет, видимо, сохраняться до начала первой сессии парламента. Это связано с тем, что еще неизвестны кандидатуры в «сенаторы» от главы государства.





Зачем они нужны?





В нынешнем виде «сенаторы» выступают в роли бесплатного приложения к нижней палате, скрепляя своим согласием принятые законы. Характерно, что за время работы Национального собрания Республики Беларусь (с 26 ноября 1996 г.) не было ни одного случая, чтобы верхняя палата отклонила представленные им законопроекты.





В то же время имелось немало случаев, когда верхняя палата одобряла проекты законов на следующий день после их представления нижней палатой (примером могут быть те же поправки в законодательство об отсрочках призывников).





Поэтому как юрист я утверждаю, что верхняя палата белорусского парламента под названием «Совет Республики» не имеет правовых и практических оснований для существования.





Это — бутафорская надстройка, которая ничем конкретным не занимается, а лишь создает видимость представительного органа власти. В этой связи она подлежит упразднению со всем своим составом и обслуживающим персоналом.





Парламент Беларуси должен быть однопалатным с более широким составом депутатов. При этом он должен строиться на следующих принципах:





1) быть реальным представительным органом и выражать интересы всего общества;

2) быть законодательным органом и разрабатывать вместе со специалистами законы, нужные для народа;





3) быть независимым и самодостаточным самостоятельным органом, для чего иметь прямое финансирование из бюджета;





4) быть профессиональным органом, то есть работающим постоянно над выполнением поставленных задач;





5) быть фракционным по своей структуре, то есть состоять из политических партий, представленных в парламенте;





6) быть сменяемым по своему составу, то есть депутаты не должны просиживать в нем три-четыре срока;





7) быть авторитетным, то есть состоящим из достойных представителей общества.









Модель такого парламента у нас была закреплена в Конституции 1994 года. Это — Верховный Совет Республики Беларусь, состоящий из 260 депутатов. Он должен стать продолжателем института парламентаризма в стране после его демократического избрания.