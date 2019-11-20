Там же он и голосовал 17 ноября на закрытом участке №5 Гродненского-Центрального избирательного округа. И очень удивился, когда увидел протокол: 37 голосов отданы за действующего депутата Лилию Кирьяк и 1 — против всех.









Но все дело в том, что Андрей голосовал за кандидата Елену Шоломицкую, которая согласно протоколу не получила ни одного голоса, поскольку всего на участке проголосовали 38 человек.





Андрей рассказал hrodna.life , что пришёл на участок, расписался в бланке, получил бюллетень с подписями двух членов комиссии, голосовал в кабинке для голосования.





После выборов он столкнулся на улице с наблюдателем с того же участка. От него Андрей и узнал, что в протоколе все голоса написаны за Кирьяк.









"Как гражданин я понимаю, что надо что-то делать. С другой стороны, в эту больницу с учётом своего заболевания мне приходится раз в полгода ложиться на две недели", — объясняет Андрей. Он опасается, что в случае жалоб на него будут давить в больнице.







