Аномальные выборы: бюллетени выносили c участков пачками. Как это возможно?
ЦИК опубликовал подробные результаты парламентских выборов. В статистике обнаружилась странная аномалия.
На статистику по вынесенным с участков бюллетеням обратила внимание Наша ніва
В дни голосования члены комиссий подсчитывают явку (количество выданных бюллетеней), а потом — отданные за кандидатов голоса (количество бюллетеней в урне для голосования). Это два основных показателя, по которым им нужно отчитаться.
И они не всегда совпадают. Иногда кто-то из избирателей пытается вынести бюллетень — то ли в знак протеста, то ли как сувенир.
Такая ситуация рассматривается как чрезвычайная. За такими избирателями обычно бежит вслед член комиссии вместе с милиционером. Мол, хочешь — испорти бюллетень, но оставь его на участке (опусти в урну для голосования).
Поэтому в реальности случаи выноса бюллетеней единичны.
«Наша Ніва» проанализировала, сколько бюллетеней было вынесено в избирательных округах Минска. Цифры вызывают удивление.
Шабановский №91 — 0
Автозаводский №92 — 1
Васнецовский №93 — 0
Свислочский №94 — 65,
Купаловский №95 — 77,
Чкаловский №96 — 1,
Октябрьский №97 — 0,
Грушевский №98 — 1,
Юго-Западный №99 — 4,
Есенинский №100 — 0,
Каменногорский №101 — 245,
Западный №102 — 334,
Пушкинский №103 — 380,
Кальварийский №104 — 468,
Старовиленский №105 — 52,
Коласовский №106 — 249,
Восточный №107 — 279,
Калиновский №108 — 227,
Уручский №109 — 76,
Партизанский №110 — 0.
Абсолютный рекордсмен — Кальварийский округ №104. Именно здесь баллотировалась (и даже победила) «мисс Беларусь» Мария Василевич. По сведениям окружной комиссии, пропало 468 бюллетеней.
То, что в округе №100 избиратели не вынесли ни одного бюллетеня, а в округе №101 — вынесли 245, противоречит теории вероятности. Естественно, что в реальности такая разница невозможна. Процент людей, вынесших полученный бюллетень с участка, в реальности приблизительно одинаков во всех районах одного города.
Так как же могла сложиться такая ненормальная ситуация? Давайте разбираться.
В каждом из избирательных округов 60—70 тысяч жителей. Но границы округов не произвольные, а по возможности соответствуют административно-территориальному делению. Незначительное отступление от административных границ лишь одно, и касается квартала на границе Советского и Первомайского районов.
Итак, территория Московского района включает Грушевский, Юго-Западный и Есенинский избирательные округа. Соответственно, администрация района головой отвечает за выполнение показателей в этих округах в период выборов.
А стратегию поведения для того, чтобы обеспечить нужный результат, каждая из администраций определяет сама.
Получилось, что в четырех районах Минска насчитали всего 7 вынесенных бюллетеней.
Московский район (3 округа) — 5
Заводской район (3 округа) — 1
Октябрьский район (2 округа) — 1
Партизанский район (1 округ) — 0
Зато в пяти районах показатели зашкаливали.
Фрунзенский район (4 округа) — 1427
Советский район (2 округа) — 528
Первомайский район (2 округа) — 303
Ленинский район (2 округ) — 142
Центральный район (1 округ) — 52.
Складывается впечатление, что в разных районах руководствовались разными инструкциями. Такие нереальные расхождения вызывают очередные серьезные сомнения в подсчете голосов.
В любой европейской стране даже один этот факт вызвал бы скандал, за которым последовали бы уголовные дела, пересчет и отмена результатов выборов в судебном порядке.
12:30 20/11/2019
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