Свое выступление на заседании союзного Совмина белорусский премьер Сергей Румас начал со многозначной метафоры. Он сказал, что если его самолет подлетал к Москве, был сильный туман.





«Это не наши выходки» - отреагировал Дмитрий Медведев. На что Румас сказал, что на подъезде к правительственной резиденции Горки туман рассеялся. «А наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет» - констатировал глава белорусского правительства.





Однако из заявлений премьером двух стран следовало скорее обратное.





Стоит напомнить, что на этой встрече Румас и Медведев должны были довести до окончательного вида программу углубления интеграции. Предполагается (по крайней мере, предполагалось), что главы государств Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут ее 8 декабря, в 20-ю годовщину создания "союзного государства" (и в 28-ю годовщину Беловежских соглашений).





По идее работа над программой на уровне правительств должна была быть закончена как раз накануне.









Год после «ультиматума Медведева»

Почти год назад, 14 декабря 2018 года, на предварительном заседании "союзного" Совмина Медведев озвучил сенсационное предложение - вернуться к "союзному" договору 20-летней давности и реализовать его пункты, которые предусматривали переход на единую валюту, создание единой таможни, словом, существенно более глубокую, чем сейчас, интеграцию.





Тогда российский премьер дал понять, что эта более глубокая интеграция является условием сохранения и даже увеличения российской помощи Беларуси. Тогда же он сказал и о возможности «консервативного» варианта - уровень интеграции сохраняется, но российская помощь не увеличивается, а то и уменьшается.





Это выступление российского премьера было названо в белорусских СМИ «ультиматумом Медведева».





И какой результат почти годовой работы над этим предложением?





Медведев:





Хочу прямо сказать, что хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции и которые мы регулярно обсуждаем. Это касается и российской стороны, и белорусской стороны.





Условия субсидирования и кредитования, финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам - темы непростые. Надо по всем этим темам искать компромиссы и взаимоприемлемые решения. Стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях.





Румас:





6 сентября мы с Вами, Дмитрий Анатольевич, парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о "союзном государстве", после чего началась работа по подготовке 31 «дорожной карты».





Не все шло просто по ряду положений этих карт. Сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду «дорожных карт» и сейчас остаются нерешенные вопросы.





Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества.





Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий.





Пока не все эти вопросы решены в подготовленных «дорожных картах», и по некоторым мы имеем различные сроки их выполнения.





В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, поскольку последствия реализации в Российской Федерации налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси.





Если бы премьеры применяли подобные формулировки полгода назад или год назад, это не вызвало бы удивления - есть проблемы, они решаются, возможно, будут решены в документе, который подпишут президенты.









Но такие слова говорятся за считанные недели до подписания, во время, так сказать, наведения на соглашение последнего глянца. Однако разве последнего? По словам Медведева надо еще искать компромисс. Значит, до сих пор его нет.





Еще более резким был Румас. «Сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования».





А теперь они от них отказались, пришли к компромиссу? Об этом ничего не было сказано. «Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества». И выясняется, что не все они решены.





А если не все будут решены до 8 декабря, то дальнейшая интеграция будет невозможна?





Ну и наконец - прямое напоминание о негативных последствиях от налогового маневра. И опять же - этот вопрос решен или нет за три недели до подписания судьбоносной программы дальнейшей интеграции?





«На хрена нужен такой союз?»

Похоже, что нет. Это подтверждают и слова Александра Лукашенко, сказанные 17 ноября:





«Если не будут решены принципиальные моменты - поставка углеводородов, открытие рынков для наших товаров, снятие торговых барьеров - никакие дорожные карты не могут быть подписаны... Нам каждый раз подсовывают новые условия, в результате мы в экономике что-то теряем. Простите, на хрена нужен такой союз?»





17 ноября Лукашенко говорит, что если не будут решены принципиальные вопросы, то «дорожные карты» не могут быть подписаны, 19 ноября Румас говорит, что дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов.





В обоих случаях - условная форма: если не будет того и этого, то дальнейшей интеграции с «картами» не будет?





По состоянию на 19 ноября, так можно понять, нет ответа на вопрос - так то и это будет?





Здесь может и не стоит придираться. Нынешняя ситуация - все же лучше, чем если бы Румас рапортовал: все спорные вопросы решены, мечта белорусского и российского народов о единении 8 декабря исполнится.





Разумеется, есть вероятность, что все заявления Румаса и Медведева 19 ноября - хитрая манипуляция, попытка скрыть аншлюс, словом, навести тумана. Но для чего?





Зачем скрывать, если 8 декабря выяснится, что все же подпишут главы государств?





Зачем скрывать, если обе стороны свято верят в плоды углубления интеграции?





Зачем Медведеву скрывать, что Беларусь получит и компенсацию на маневр, и дешевые нефть и газ, и неограниченный доступ на российский рынок, если Кремль на это согласился?





«За туманом, за мечтами и за запахом тайги»

Тумана там и в самом деле хватает, но похоже, что он не касается содержания бумаг, которые Лукашенко и Путин подпишут 8 жекабря. А подпишут они довольно пустую бумагу о гармонизации, погружении, сближении и др.





Косвенное подтверждение этому - сообщение, что 9 декабря в Париже состоится саммит «нормандкой четверки». Это безусловно важное событие: первая встреча Путина с Владимиром Зеленским, первый саммит «четверки» за несколько лет, ну и тема - Украина, один из ключевых вопросов глобальной политики.





И за день до этого Путин подпишет с Лукашенко не менее судьбоносное соглашение? Так в мировой политике просто не делается. Два чрезвычайно важных, причем содержательно не связанных между собой, саммита не проводят друг за другом с одним из ключевых мировых игроков.









И что же из этого следует? А то, что бумагу Лукашенко и Путин подпишут чисто ритуальную, неважную. Не в том дело, что Беларусь неважна. Не будем преуменьшать - сама по себе достаточно важна, но координация, гармонизация и углубление с ней точно неважны. Ну, а отбыв этот ритуал, Путину можно будет и в Париж - за этой политикой.





А туман в чем? В том, что будет потом. И судя по всему, как говорится, «сердце успокоится» на том, что Медведев на прошлогоднем "союзном" Совмине назвал «консервативной вариантом».





Попросту говоря, Россия не получит углубленной интеграции, Беларусь не получит столько денег, на сколько надеялась. Что-то и получит. Но меньше, чем хотелось. За маневр скорее всего вообще ничего.





А вот за что и сколько все же денег будет - вот в этом и туман.





И вспоминаются строки популярной романтической бардовской песенки 60-х, которая очень хорошо описывает и последний визит в Москву Румаса, и будущую поездку туда Лукашенко 8 декабря:





Память, грусть, невозвращённые долги...

А я еду, а я еду за туманом,

За мечтами и за запахом тайги.