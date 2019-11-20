Поводом стали более жесткие действия полиции, в результате которых погиб один из студентов, а еще один получил опасное для жизни пулевое ранение. Учащиеся нескольких вузов забаррикадировались в кампусах, кроме того, протестующие смогли заблокировать основные городские трассы.





Павла Бажанова, юриста и специалиста по законодательству Китая, рассказать о том, что происходит в Гонконге прямо сейчас. Полиции до сих пор не удается полностью занять территорию одного из университетов. « Медуза » попросила, юриста и специалиста по законодательству Китая, рассказать о том, что происходит в Гонконге прямо сейчас.





Центром сопротивления стали университеты Гонконга

В ночь на 19 ноября студенты, которые забаррикадировались в Политехническом университете Гонконга, устроили полицейским «последний бой» и подожгли броневик, но в итоге в большинстве своем сдались и были арестованы.





Небольшой группе удалось прорваться через оцепление и скрыться; еще несколько десятков человек по-прежнему находятся внутри университета и отказываются сдаваться, понимая, что их ждет арест, суд и приговор за «бунт». Университет объявлен зоной массовых беспорядков, всем находящимся там грозит до 10 лет тюремного заключения.





Университетские кампусы оказались в эпицентре протестов после того, как на прошлой неделе полиция впервые попыталась провести аресты не во время активных действий на улицах, а на территории вузов. Однако полицейские натолкнулись на ожесточенное сопротивление, особенно в Китайском университете Гонконга (CUHK) и Политехническом университете (PolyU).





Территории вузов перешли под контроль радикально настроенных студентов: они установили блокпосты, организовали полевые кухни и приготовились к обороне с применением «коктейлей Молотова», самодельных катапульт, луков и арбалетов.





Расположение вузов позволило студентам заблокировать несколько основных городских дорог. Учащиеся CUHK перекрыли движение по основной трассе от северных спальных районов города к центру (Tolo Highway) и параллельно идущую линию метро, а студенты PolyU блокировали тоннель, связывающий остров Гонконг с материковой частью мегаполиса.





Возле других университетов студенты разобрали тротуарную плитку, выложив ее стеной на улицах.





Полиция попыталась взять кампус CUHK штурмом. Во время него выпустили больше тысячи баллонов со слезоточивым газом — это одна шестая от всего объема, использованного с июня, когда начались беспорядки. Встретив сопротивление, полицейские отступили с территории CUHK, но и студенты ее покинули. Они сосредоточились в Политехническом университете.





Во всех вузах Гонконга до конца семестра отменены занятия. Большинство студентов из КНР покинули город; рекомендацию уехать получили и тайваньские студенты. В связи с угрозой безопасности на неделю отменены занятия в школах.









Конфликт обострился после гибели студента, убегавшего от полиции

Власти Гонконга действуют все более жестко и по-прежнему отказываются выполнять требования протестующих. Полиция активно применяет слезоточивый газ, резиновые пули и производит массовые аресты всех, кто оказывается на улицах во время протестов, в том числе случайных прохожих.





За пять месяцев полиция задержала около 4,5 тысячи человек, большинство из них привлекут к ответственности за проведение незаконных собраний (до пяти лет тюрьмы) и массовые беспорядки (до 10 лет тюрьмы). Только за последние два дня в Политехническом университете были задержаны свыше тысячи человек.





Ситуация максимально обострилась после того, как 8 ноября погиб студент Гонконгского университета науки и технологии Чоу Цзе Лок. Он убегал от полиции и, как считается, упал с многоуровневой парковки. Это первая подтвержденная смерть участника протестов, связанная с действиями полиции.





Три дня спустя полицейский почти в упор выстрелил еще в одного студента. Пострадавшему потребовалась сложная операция, в ходе которой врачи удалили ему почку и часть легкого.





Протестующие борются с «китайским присутствием», сжигая банки, магазины и рестораны

Действия протестующих тоже стали жестче: теперь они закидывают полицейских камнями, активно используют «коктейли Молотова» и борются с «китайским присутствием» в городе.





Был разработан своеобразный «цветовой код» и специальный жаргон, в соответствии с которым все учреждения разделены на четыре категории: «черные» — связанные с правительством КНР и Гонконга — подлежат «реновации» (разгрому); «красные» — принадлежащие активным сторонникам власти и противникам протестов — должны быть «украшены» (обычно вызывающими надписями); «синие» — просто лояльные властям — следует бойкотировать; «желтым» — поддерживающим протесты — надо помогать деньгами.





За октябрь были сожжены несколько отделений Bank of China, китайских магазинов (Xiaomi и Huawei), Starbucks (местная франшиза принадлежит компании, руководство которой открыто выступает против протестов), Best Mart360 (связанной с выходцами из китайской провинции Фуцзянь, которые вступали в уличные бои с протестующими).





Большинство жителей Гонконга поддерживают протестующих

Гибель студента Чоу Цзе Лока возмутила горожан больше, чем силовые действия протестующих. Когда студенты баррикадировались на территории вузов, жители Гонконга их кормили, а в ходе уличных акций — не мешали перекрывать дороги.





Население не одобряет жестокости полиции при задержаниях и необоснованных арестов, а также слишком активного использования слезоточивого газа, который применялся в большинстве районов (где проживает почти 90% горожан). По данным опросов, на стороне властей сейчас не более 20% населения Гонконга.









Суд тоже неожиданно встал на сторону демонстрантов и признал незаконным запрет на ношение масок, введенный властями

В начале октября исполнительный секретарь Гонконга (глава администрации) Кэрри Лам запретила скрывать лицо участникам митингов и демонстраций под угрозой уголовной ответственности — до одного года тюрьмы и штрафа свыше трех тысяч долларов США.





Основанием для введения запрета стал ордонанс «О правилах в чрезвычайных ситуациях», принятый почти 100 лет назад и предоставляющий главе города (изначально — британскому губернатору) неограниченные полномочия по защите общественного порядка, в том числе право определять новые виды преступлений и ответственность за них. Последний раз этот закон использовали в конце 1960-х годов, когда Гонконг еще принадлежал Великобритании.





Однако 18 ноября Высокий суд Гонконга признал противоречащими Основному закону и запрет скрывать лицо, и сам ордонанс. Это значит, что теперь исполнительная власть не сможет единолично, под предлогом защиты общественного порядка, предпринимать и другие меры, которых опасались участники протестов — от блокировки телеграма до введения ответственности за государственную измену. Для этого потребуется предварительное согласие Законодательного совета, что исключает немедленное исполнение таких решений.





Китай по-прежнему опасается вмешиваться в конфликт — из-за возможной реакции США

Пекин открыто выступил против решения гонконгского суда, отменяющего запрет на ношение масок. По мнению представителей китайских властей, толковать Основной закон Гонконга имеет право только законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей. Вполне возможно, что это будет использовано как повод, чтобы вернуть запрет.





Несколькими днями ранее председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с заявлением по поводу беспорядков в Гонконге. По его словам, Пекин будет поддерживать действия гонконгской власти по прекращению беспорядков. Но в заявлении не оказалось ни слова о возможном участии в этом китайских вооруженных сил.





На прошлой неделе китайские солдаты, расквартированные в городе, впервые вышли за пределы казарм, чтобы помочь жителям Гонконга в разборе баррикад на улице по соседству. Но эта «личная инициатива» вызвала негативную реакцию у большинства горожан.





По действующему законодательству, гарнизон китайской армии не может вмешиваться во внутренние дела Гонконга, кроме как по запросу городского руководства (которое ни разу такого запроса не подавало и на этот раз заявило, что не обращалось за помощью).





Важным сдерживающим фактором для Китая остаются США: на прошлой неделе специальная комиссия Конгресса рекомендовала лишить Гонконг специального торгового статуса при малейшем участии китайской армии или полиции в разгоне демонстрантов.





В таком случае на город будут распространены ограничения на экспорт технологий и все остальные меры, которые США применяет в отношении КНР в рамках торговой войны. Сохранение гонконгского канала позволяет китайскому бизнесу компенсировать связанные с этой войной издержки.









В Гонконге скоро должны пройти выборы. Их, возможно, отменят

Власти города продолжают винить в беспорядках участников протестов и поддерживают действия полиции. На уступки демонстрантам идти никто не собирается. Власть считает противоречащими правопорядку требования амнистии и отказа от квалификации протестов как «бунта».





Вместо полноценного расследования действий полиции руководство города хочет ограничиться отчетом, сделанным Независимым советом по рассмотрению жалоб на полицию, который крайне стеснен в полномочиях.





На воскресенье, 24 ноября, в Гонконге намечены выборы в муниципальные органы власти, на которых провластные кандидаты рискуют потерпеть поражение. Усиление протестов может стать поводом для переноса или даже отмены голосования. О такой вероятности уже заявил один из высших чиновников города — секретарь по конституционным делам и отношениям с КНР Патрик Нип.





Если выборы действительно перенесут, это станет еще одним поводом для недовольства. Лидеры демократического лагеря еще в октябре говорили о таком варианте развития событий и называли его следующей «репрессивной мерой» властей.