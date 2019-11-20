The Times – об отношениях Лукашенко и "мисс" Василевич

При этом издание рассказало о 22-летней "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич, ставшей самым молодым депутатом парламента.





Публикация в The Times вышла под заголовком «Королева красоты белорусского диктатора «выиграла» место в парламенте».





— 22-летняя королева красоты, имевшая романтическую связь с многолетним диктатором Беларуси, стала самым молодым депутатом страны после парламентских выборов, которые, по словам критиков, были сфальсифицированы, — пишет британская газета.





Иллюстрирует статью фото с последнего новогоднего бала во Дворце Независимости.









The Times напоминает своим читателям о том, что Мария Василевич регулярно сопровождает Лукашенко во время официальных и неформальных мероприятий.







