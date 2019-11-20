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The Times – об отношениях Лукашенко и "мисс" Василевич

Британская газета The Times посвятила статью прошедшим в Беларуси парламентским выборам.

The Times – об отношениях Лукашенко и "мисс" Василевич
При этом издание рассказало о 22-летней "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич, ставшей самым молодым депутатом парламента.  

Публикация в The Times вышла под заголовком «Королева красоты белорусского диктатора «выиграла» место в парламенте».

— 22-летняя королева красоты, имевшая романтическую связь с многолетним диктатором Беларуси, стала самым молодым депутатом страны после парламентских выборов, которые, по словам критиков, были сфальсифицированы, — пишет британская газета.

Иллюстрирует статью фото с последнего новогоднего бала во Дворце Независимости. 


The Times напоминает своим читателям о том, что Мария Василевич регулярно сопровождает Лукашенко во время официальных и неформальных мероприятий.

Напомним, что во время избирательной кампании глава ЦИК Лидия Ермошина не раз усомнилась в способностях Василевич представлять своих избирателей в парламенте. И даже попала под огонь заочной критики Лукашенко. 

Западная пресса не впервые пишет о личной жизни и семье главы Беларуси. Так, во время визита Лукашенко в Австрию местная газета «Oberösterreichische Nachrichten» написала о младшем сыне главы государства: «Теперь 14-летнего мальчика готовят в его преемники. Власть должна оставаться в семье».
Источник: gazetaby.com
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