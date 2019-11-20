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Марзалюк готовит иски к своим обидчикам среди СМИ

Депутат палаты представителей шестого и седьмого созывов Игорь Марзалюк готовит иски в суд на СМИ и комментаторов в интернете.

Депутат палаты представителей шестого и седьмого созывов Игорь Марзалюк готовит иски в суд на СМИ и комментаторов в интернете, пишет euroradio.fm
Он собирается призвать к ответственности издания и людей, которые допускали во время выборов оскорбления в адрес депутата и его доверенных лиц:

"За каждое оскорбление, за каждую фальсификацию и искажение содержания текстов. Оскорбления людей: моих доверенных лиц, меня лично. Они все ответят, ответят через суд. Они же считают, что интернет — это стена, на которой они могут писать. Я и здесь планирую быть первопроходцем. Когда идёт оскорбление людей, использование блатной фени, геббельские методики расчеловечивания. Пусть они расчеловечивают себя и на своих площадках. — возмущается депутат. — И они называют себя носителями европейских ценностей? Толерантность — это когда тебе могут не нравиться взгляды другого человека, ты можешь с ним не соглашаться, но не переходишь на личности. Ты не издеваешься над фамилией. Не пишешь подлости о семье. Не плюёшь в человека. И не употребляешь блатной жаргон".


Однозначно среди СМИ, на которых Игорь Марзалюк обиделся, — телеканал "Белсат", который очень плотно следил за предвыборной кампанией депутата: "Когда моих доверенных лиц называли лысыми мужиками. Когда в уста директора школы вкладывали слова, что "на моём участке победит Игорь Марзалюк", а она этого не говорила. Когда мою фамилию коверкали. Насчёт того, кто кого любит или ненавидит, будем разбираться в судах", — заявил депутат.

На вопросы о том, каким СМИ готовиться к суду, Игорь Марзалюк, уже уходя в зал заседаний, заверил, что он потом все перечислит.
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