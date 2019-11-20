Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Гродно прошли послевыборные заседании ОИК. Не обошлось без страстей

Выборы закончились, но страсти не улеглись. Оппозиционные и независимые кандидаты не удовлетворены процессом подсчета голосов, да и всем ходом избирательного процесса, сообщают о многочисленных нарушениях.

 Они продолжают писать жалобы и обращаться в комиссии, прокуратуру, суды. 
Вот и в Гродно первое послевыборное заседание Гродненской-Центральной окружной комиссии № 51 не прошло без скандала. Присутствовали члены комиссии, наблюдатели, некоторые доверенные лица кандидатов в депутаты и почти все кандидаты в депутаты по ОИК № 51 Вадим Саранчуков, Владимир Арцыман, Владимир Микалуто, и новая, она же и бывший депутат Лилия Киръяк.

В начале комиссия рассмотрела некоторые жалобы, в том числе и жалобы представителя компании "Правозащитники за свободные выборы", наблюдателя по ОИК № 51 Виктора Сазонова, и второго наблюдателя от этой компании по УИК № 17 Владимира Хильмановича. Жалобы не были удовлетворены. В одной факт проживания лица, указанного в жалобе, на конкретном адресе не подтвердился, другие были неудовлетворены по другим причинам.


Во время озвучивания результатов выборов и поздравлений со стороны комиссии нового и бывшего депутата Лилии Киръяк стали разноситься возгласы "Позор", а присутствующий здесь Николай Соляник попытался посрамить депутата и высказался, что все здесь присутствующие знают как и кем собирались голоса для ее победы. Соляника поддержали и еще несколько присутствующих. Лилия Киръяк наверное не ожидала такой реакции, но попыталась сказать, что ей не стыдно перед своими избирателями, чем еще больше разожгла страсти, которые не утихали и по окончании заседания, когда присутствующие вышли в коридор. Лилии Киръяк даже пришлось вернуться назад, в зал заседания комиссии.

В сторону комиссии также прозвучали жесткие высказывания. Прозвучали слова и "люстарацыя" и "суд".


На других ОИК Гродно, где присутствовали наблюдатели от кампании "Правозащитники за свободные выборы", первые послевыборные заседании прошли в более спокойном режиме.

На заседании ОИК № 49 единогласно утвердили результаты выборов. Были рассмотрены жалобы кандидатов по этому округу Артура Римшы и Жанны Гостяевой по непризнанию подсчета голосов на участках. В жалобах указывалось, что на избирательных участках бюллетени не показывали всем присутствующим доверенным лицам и наблюдателям. Подсчет велся за 4-9 метров от наблюдателей, за столами, вокруг которых стояли члены УИК, окружающие их так, что наблюдатели ничего существенного не могли увидеть. Но жалобы не удовлетворили.

Вела заседание председатель ОИК №49 Ирина Миронович (руководительница делами администрации Октябрьского района Гродно). Секретарь Наталья Чикова (заместитель директора по воспитательной работе СШ №33).


Заседание ОИК № 52 было еще более спокойным. Ни жалоб, ни страстей. Зачитали протокол, сказали, что выборы состоялись и распустили всех по домам. Управились провести заседание за 10 минут.
elections2019.spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru