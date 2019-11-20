Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Amnesty: в Иране погибли более 100 протестующих

Число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.

Беспорядки в иранском городе Исфахан

В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.


"Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", – говорится в сообщении.
 
В организации отметили, что число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет. По некоторым данным, число жертв может достигать 200 человек.
В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.


Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек, пишет korrespondent.net

Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru