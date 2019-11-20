Amnesty: в Иране погибли более 100 протестующих

Беспорядки в иранском городе Исфахан





В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.









"Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет. По некоторым данным, число жертв может достигать 200 человек.

В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.









Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек, пишет korrespondent.net





Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.



