Такое мнение он высказал на пресс-брифинге после заседания Союзного Совмина в резиденции Горки Московской области, сообщает пресс-служба правительства РФ.





Александр Лукашенко поставил под сомнение целесообразность союза Беларуси с Россией, объяснив это тем, что Москва каждый год ставит стране новые условия, пишет 17 ноября в Минскепоставил под сомнение целесообразность союза Беларуси с Россией, объяснив это тем, что Москва каждый год ставит стране новые условия, пишет news.tut.by . Он также пригрозил не подписать «дорожные карты» по интеграции с Россией, если не будут решены вопросы по ценам на нефть и газ, а также закрыты другие рынки.









— Очевидно, что это непростые процессы. Они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций, куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно принимать решения, — заявил Медведев, комментируя возможность подписать «дорожные карты» углубленной интеграции 8 декабря. — Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы. И поэтому здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно такой прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договоренности. Во всяком случае российская сторона на это в полной степени ориентирована.





Российский премьер сказал, что правительства двух стран постараются «свести общий набор решений к 8 декабря».





— Что получится? Я пока еще не могу сказать, что будет результатом этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству «дорожных карт» достигнуть какого-то консенсуса, который станет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. А дальше, соответственно, это будет уже их решением, — сказал он.





Медведев поблагодарил «белорусских друзей за то, что они в партнерском ключе по самым непростым вопросам пытались искать развязки, компромиссы». «Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны отстаивать национальные интересы наших стран», — сказал он.









Переговоры премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева сегодня длились семь часов. Стороны продвинулись по ряду направлений «дорожных карт» углубленной интеграции двух стран. Однако решения по нефтяным и газовым вопросам, вероятно, придется принимать президентам.



