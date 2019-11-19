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Генсек НАТО: Мы не видим никакой угрозы со стороны Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никакой угрозы со стороны Беларуси, а залогом продолжения партнерских отношений видит максимальную прозрачность.

«Беларусь – партнер НАТО с 1995 года. Наши отношения с Беларусью основаны на общих интересах. Мы на постоянной основе работаем над вопросами прозрачности. Потому что мы видим, что в ситуации растущей напряженности, например связанной с учениями, еще важнее иметь максимально возможную прозрачность. Мой помощник, заместитель генерального секретаря НАТО, был членом делегации, которая приезжала недавно в Беларусь с целью укрепить наш диалог. Со стороны Беларуси мы не видим никакой угрозы какой-либо стране-члену НАТО», – сказал Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной встрече глав МИД стран НАТО, в ответ на вопрос журналиста Belsat Сергея Пелясы, передает корреспондент Reform.by Александр Отрощенков.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в среду, 20 ноября, в штаб-квартире альянса под председательством его генерального секретаря.


Ожидается, что одним из главных вопросов будет повышение бюджетных расходов на оборону. НАТО призывает своих членов тратить на оборону минимум 2% ВВП, и министры иностранных дел впервые обсудят оборонные бюджеты на 2020 год в преддверии юбилейного, 70-го саммита глав государств и правительств, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря. Однако уже известно, что, например, Германия не достигнет этого порога и выделит на оборонный бюджет лишь 1,42% своего ВВП.

На предыдущем саммите президент США Дональд Трамп, который регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени, заявил, что его страна может покинуть альянс, если все страны-члены не доведут военные расходы до 2% ВВП.

Кроме того, одной из тем встречи будет расширение усилий НАТО на киберпространство и космос, в частности безопасность спутников, в связи с новыми возникающими угрозами.
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