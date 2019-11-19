Экс-кандидата в депутаты вызвали в отдел милиции
Житель райцентра Дубровно Михаил Чемурако, который баллотировался в депутаты Парламента по Сенненскому избирательному округу, также присутствовал на участке во время подсчета голосов.
Как сообщил Чемурако Белорусскому Радио Рация, он не вел прямую трансляцию, а только включил диктофон, но председатель комиссии потребовала, чтобы он покинул участок. Михаил Чемурако отказался, и по этому поводу вызвали милицию. Милиционеры приказали ему выйти, он согласился, но против него завели административное дело по статье 23.4 КоАП за неповиновение сотрудникам милиции.
19 ноября его вызывают на беседу в Дубровенский РОВД.
18:32 19/11/2019
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