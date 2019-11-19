Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обвиняется в шпионаже? На границе исчез молодофронтовец

15 ноября на беларуско-украинской границе исчез Александр Латышев, член Молодого Фронта из Жлобина и бывший участник программы Калиновского. По неподтвержденной информации, его задержали спецслужбы и предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу Польши.


Об этом сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец, пишет "Белорусская правда".

Александр Латышев – тот самый молодофронтовец, которого в 2014 году отправили на принудительную психиатрическую экспертизу “в связи с участием в партии “Молодой Фронт” (никаких отклонений, конечно, не нашли).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru