Обвиняется в шпионаже? На границе исчез молодофронтовец

15 ноября на беларуско-украинской границе исчез Александр Латышев, член Молодого Фронта из Жлобина и бывший участник программы Калиновского. По неподтвержденной информации, его задержали спецслужбы и предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу Польши.