Обвиняется в шпионаже? На границе исчез молодофронтовец
15 ноября на беларуско-украинской границе исчез Александр Латышев, член Молодого Фронта из Жлобина и бывший участник программы Калиновского. По неподтвержденной информации, его задержали спецслужбы и предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу Польши.
Об этом сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец, пишет "Белорусская правда".
Александр Латышев – тот самый молодофронтовец, которого в 2014 году отправили на принудительную психиатрическую экспертизу “в связи с участием в партии “Молодой Фронт” (никаких отклонений, конечно, не нашли).
18:01 19/11/2019
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