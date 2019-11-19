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Badische Zeitung: Лукашенко вооружается для борьбы с Путиным

Досрочные парламентские выборы в Беларуси имели особое значение для бывшей советской республики, пишет немецкое издание Badische Zeitung.


Как только были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси, стало понятно — оппозиционным политикам так и не удалось пройти в белорусский парламент.

«Вроде бы ничего нового» в Минске не случилось, и тем не менее досрочные парламентские выборы имеют «особое значение» для бывшей советской республики, подчёркивает автор статьи Ульрих Крёкель.

«Неоспоримый диктатор», президент Беларуси Александр Лукашенко не просто получил «послушный парламент»: результаты парламентских выборов — «это также сигнал России», считает журналист Badische Zeitung.

Как утверждает Крёкель, глава Кремля Владимир Путин хочет «поставить российско-белорусский гражданский мир на новый фундамент».

Лукашенко же, продолжает автор статьи, видит в этом угрозу и поэтому «вооружается для борьбы с Путиным».

Так, например, наблюдатели в Минске убеждены, что белорусский лидер провёл парламентские выборы годом раньше, чтобы «продемонстрировать свою власть внутри страны», отмечает журналист немецкой газеты.


Что же касается предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, которые пройдут 8 декабря, в день 20-й годовщины подписания Договора о создании "союзного государства", то Александр Лукашенко и вовсе заявил на днях: 

«Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства».

Тем временем, пишет Крёкель, эксперты в Москве и Минске даже допускают такой сценарий, согласно которому «Путин может попытаться сместить Лукашенко с должности, чтобы стать президентом российско-белорусского союза и пробыть им как минимум ещё два срока».
Источник: rt.com
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