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Фильм блогера Павла Спирина внесли в список экстремистских материалов

Фильм минского блогера Павла Спирина "Грань 2019" попал в Республиканский список экстремистских материалов.

Соответствующее решение принял 21 октября суд Центрального района Минска. Решение вступило в силу 6 ноября.

Фильм рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью сотрудников МВД.

О своем фильм Спирин рассказывал в студии Еврорадио.


Ссылок на фильм мы по известным причинам не даем, но, надеемся, среди наших читателей нет забаненных в Google.

Напомним, самый популярный фильм Спирина "Отчим" о Лукашенко набрал более миллиона просмотров на youtube.
"Белорусский партизан"
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