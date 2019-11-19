Фильм блогера Павла Спирина внесли в список экстремистских материалов
Фильм минского блогера Павла Спирина "Грань 2019" попал в Республиканский список экстремистских материалов.
Соответствующее решение принял 21 октября суд Центрального района Минска. Решение вступило в силу 6 ноября.
Фильм рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью сотрудников МВД.
О своем фильм Спирин рассказывал в студии Еврорадио.
Ссылок на фильм мы по известным причинам не даем, но, надеемся, среди наших читателей нет забаненных в Google.
Напомним, самый популярный фильм Спирина "Отчим" о Лукашенко набрал более миллиона просмотров на youtube.
"Белорусский партизан"
17:09 19/11/2019
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