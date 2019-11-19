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"Говори правду": парламентская кампания проведена в худших традициях авторитаризма

«Говори правду» не признаёт парламентские выборы 2019 свободными и демократичными.

лидеры "Говори правду" Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев, архивное фото

А политическая система Беларуси сделала очевидный откат в прошлое, как минимум, в 2012 год, когда в Палате представителей Национального собрания не было ни одного депутата, представляющего альтернативную точку зрения и выражающего интересы миллионов избирателей, выступающих за перемены в стране. 

С таким заявлением выступило руководство «Говори правду».

«Президентская вертикаль с особым цинизмом дала понять, что она не хочет слышать большую часть белорусского общества. Выборы с предельной очевидностью продемонстрировали разделение граждан Беларуси на два «сорта»: чиновников и начальников, которые «избрали» свой парламент, и миллионов избирателей, которые лишены права и возможности иметь своих представителей в законодательном органе страны. 

Справедливости для людей от такого парламента мы не дождемся. Две политические кампании подряд, местная в 2018-м году и парламентская в этом, проведены в худших традициях белорусского авторитаризма. Отобрали у многих граждан Беларуси право быть представленными в местных Советах и Парламенте страны. 


Подобные двойные стандарты ведут к увеличению несправедливости в отношении граждан и усиливают социальное напряжение в обществе», - говорится в заявлении. 

РИПОО «Говори правду» полностью разделяет выводы независимого наблюдения за ходом голосования граждан, включая наблюдение, организованное «Говори правду» более чем на 100 участках в различных регионах страны.

«Говори правду» сохраняет приверженность своей стратегии мирных перемен, развития диалога в стране и вовлечения граждан в принятие решений.

Конкретный план дальнейшей деятельности «Говори правду» представит на Форуме новых людей 1 декабря, в котором может участвовать каждый белорус.
"Белорусский партизан"
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