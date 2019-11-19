"Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы - это суверенитет, независимость нашего государства, - заявил Александр Лукашенко, рассуждая на избирательном участке о белорусско-российских отношениях. - Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто.





Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны".





"Нам каждый год подсовывают новые условия. Извините, на хрена нужен кому такой союз?" – высказался "по-крестьянски" Лукашенко.





Следует ли понимать его слова как готовность выйти из состава "союзного государства"?









"Белорусский партизан" спросил у председателя Верховного Совета 12 созыва Мечислава Гриба:





- Если понимать буквально слова Лукашенко, то такой союз нам не нужен.





- Но согласится ли Москва на выход Беларуси из "союзного государства"?





- Москва не согласится с выходом Беларуси, она имеет сильные рычаги воздействия на страну, на ее экономику. Россия до последнего будет против. Лукашенко сам инициировал создание "союзного государства" 20 лет назад, 20 лет строил, 20 лет говорил про "союзное государство", чтобы в конце концов прийти к выходу: а на хрена нужен кому такой союз?





- А Кремлю «на хрена нужен» такой союзник?





- России нужен не Лукашенко, России нужна Беларусь – как буферная зона, для удовлетворение имперских амбиций.





- И в достижении поставленной цели Москва готова идти до конца?





- В союзном государстве при любом раскладе Москва ничего не теряла и не теряет: ни независимость, ни суверенитет, ни экономику; может взять на полное содержание всю Беларусь, потому что вся экономика Беларуси составляет около трех процентов экономики России.









Лукашенко сам залез в ловушку, из которой Кремль его так просто не отпустит.



