Пообщавшись с журналистами, он в сопровождении чиновников направился к выходу. В помещении в этот момент оказалась экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич.





Напомним, на президентских выборах в 2015 году Ермошина ей "отмерила" 4,4% голосов. И это был второй результат после Лукашенко. А уже в 2016 году Короткевич участвовала в парламентских выборах, но якобы не прошла.





В минувшее воскресенье на участке между Короткевич и Лукашенко состоялся краткий диалог:









- Здравствуйте, меня зовут Татьяна Короткевич. Я здесь доверенное лицо другого кандидата.





- А почему? - спросил Лукашенко.





- Потому что у нас команда кандидатов.





- А сама?





- А сама в следующий раз.





- В следующий? Значит, мы будем сражаться.





В интернете стали обсуждать: непонятно, как Короткевич смогла попасть на «участок №1». Накануне и во время приезда Лукашенко помещение тщательно охраняется.





Журналисты и персонал проходят по заранее согласованным списками, а избиратели - после предъявления паспорта с пропиской.





Все должны пройти через рамку металлодетектора, предварительно выложив на стол все металлические вещи. Лишь после того, как Лукашенко уедет, охрана снимается.





Евгений Караулов. Я ехала на этот участок, чтобы поддержать двух наших наблюдателей - они сообщали, что не видят урн для голосования. - Я являюсь доверенным лицом двух из 14 кандидатов, которые представляют общественное объединение «Говори правду», - рассказала « Комсомолке » Татьяна. - На этом округе баллотировался один из них -. Я ехала на этот участок, чтобы поддержать двух наших наблюдателей - они сообщали, что не видят урн для голосования.





Уже по дороге мне сказали, что примерно в это время там может голосовать президент. Но на встречу с ним я особо не рассчитывала, это было неожиданностью. На входе я показала удостоверение доверенного лица, прошла все проверки и металлодетекторы.









По словам Татьяны, разговор был очень коротким.





- Кроме реплик, попавших в официальную хронику, я еще обратила внимание президента на урны. Он ответил что-то в духе: «Мы решим этот вопрос». И буквально в следующую секунду он уже пошел дальше.





В интернете эту ситуацию активно обсуждают. Не все считают, что оппозиционному кандидату нужно было лично общаться со своим оппонентом. Татьяна Короткевич так не считает:





- Важно было использовать момент - всегда должен быть диалог между теми, кто сейчас у власти, и теми, кто представляет альтернативное мнение. Мною двигает в первую очередь мое последовательное желание к спокойному диалогу.





На сегодня не знаю, когда будет этот следующий раз, но ждать его или очередной избирательной кампании не нужно, чтобы говорить с теми, у кого есть другое мнение.