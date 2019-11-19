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Ермошина отыгралась: у "мисс" Василевич самый низкий процент из всех "избранных" депутатов

ЦИК опубликовал цифры протоколов во всех округах.

Из всех 110 "избранных" депутатов наименьшая поддержка оказалась у очередной пассии Лукашенко, "мисс Беларусь" Марии Василевич

По данным ЦИК, за нее якобы проголосовало 28,94% избирателей.

Ранее Ермошина, комментируя решение фаворитки Лукашенко, 22-летней «мисс Беларусь-2018» Марии Василевич выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, заявила, что депутатами должны становиться «люди зрелые»
"Белорусский партизан"
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