Интеграционный хрен по-лукашенковски

В Беларуси прошли парламентские выборы, победу на которых, в чем никто и не сомневался, одержали сторонники действующего главы государства. В день голосования Александр Лукашенко дал понять, что его страна может не подписать в декабре новые интеграционные соглашения с Россией.





Значит ли это, что белорусскому лидеру вскружил голову недавний визит в Австрию, и он намерен совсем рассориться с Кремлем?





Крестьянская прямота президента Беларуси





"На хрена нужен кому такой союз?" - резко задал Лукашенко риторический вопрос, объяснив свою резкость крестьянским прошлым.





По его словам, торговый баланс двух стран аж на 9 млрд долларов в год в пользу России. И ситуация не меняется уже много лет. Равного доступа на рынки внутри Евразийского экономического союза так и не случилось.









Это, конечно, вершина айсберга белорусско-российских претензий. Корни же его - это интеграционные соглашения. По плану, который навязывает Кремль, Путин и Лукашенко должны их подписать 8 декабря - в день 20-летия подписания "союзного договора", заключенного в 1999 году.





Однако Беларусь продолжает сопротивляться, несмотря на продолжающееся давление со стороны России. Стороны публично "бодаются" по этой теме уже около года. Хотя в реальности неприкрытое давление со стороны России началось заметно раньше, вылившись в новые торговые войны, споры о ценах на газ и нефть и, наконец, восстановление элементов пограничного контроля между странами.





Пиком противостояния было назначение нового посла Михаила Бабича, а затем его внезапная отставка под давлением белорусских властей, а может быть даже и Китая.





Тогда казалось, что Лукашенко договорился с Путиным о содержании политического размена. Беларусь спокойно переизберет свой парламент и президента, а в обмен примет новую Конституцию и согласится на интеграцию с Россией. Возможно, вплоть до того, что новое "братское государство" возглавит Владимир Путин, для которого это стало бы решением проблемы сохранения власти после 2024 года, когда российский основной закон прямо запрещает ему в третий раз подряд переизбираться президентом страны.





Крепкий тыл Лукашенко





Свое заявление Александр Лукашенко делал, явно уже зная, что выборы в белорусский парламент идут по его сценарию и неожиданностей не будет. Еще бы: досрочно "проголосовали" более 35 процентов белорусов, причем наблюдатели говорили о многочисленных случаях принуждения к голосованию за конкретных кандидатов.





Ни Россия, ни Запад не стали в это вмешиваться. Минск не только стремительно улучшает отношения с США, устранив все технические препятствия для возвращения американского посла. Лукашенко вдобавок прямо перед выборами совершил первый за много лет знаковый визит в ЕС, в Австрию, где говорил о вреде демократии и никто не пытался потом поставить его на место.





В итоге выборы прошли по сценарию белорусских властей. Всеобщий одобрямс и ни одного оппозиционера в парламенте. В отличие, надо сказать, от прошлых выборов, когда несколько умеренных критиков Лукашенко получили все же депутатские мандаты.









Кукиш Кремлю





Теперь Лукашенко показывает шиш Владимиру Путину и предупреждает, что за интеграцию России придется платить и дорого. Что бы там ни подписали 8 декабря на встрече двух президентов, не факт, что в Минске вообще собираются это соблюдать.





Возможно, даже и подписывать в последний момент откажутся. Ведь и про новую конституцию, которую Лукашенко раньше активно обещал подготовить и принять побыстрее, он теперь говорит как о чем-то далеком и необязательном.





Похоже, глава Беларуси считает, что в следующем году переизберется президентом еще до конца лета, и Москва не сможет ему помешать. А тогда китайские кредиты и заигрывание в ЕС и США помогут окончательно сбросить ярмо экономической и политической зависимости от России.





Вопрос только в том, согласны ли с ним в Кремле. И если нет, то как отреагируют на такую активность со стороны Беларуси. Украинский сценарий остается угрожающим напоминанием о готовности российских властей применять против бывших союзников силу, когда что-то идет не по плану.