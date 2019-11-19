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И поплатился жизнью: Орлуша рассказал, кто назначил Путина президентом

Нынешнего президента России Владимира Путина на этот пост в 1999 году назначил покойный российский бизнесмен Борис Березовский, а не тогдашний глава РФ Борис Ельцин.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший российский политтехнолог и нынешний поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. 

По его словам, это назначение было большой ошибкой Березовского, за которую он и поплатился жизнью.

"Я немного участвовал в сотворении из Путина президента, работая с Березовским. Он тогда заправлял и в Администрации президента, и Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибку, но он решил, что бывают бывшие КГБ-шники. Ни Ельцин, ни остальные олигархи Путина не "ставили", его выбирал только Березовский. Это была его большая ошибка, за которую он и поплатился жизнью. Люди Путина его в результате, я думаю, и убили", – предположил он.


По его словам, адекватный человек не станет вешаться на шелковом шарфе Yves Saint Laurent, да еще и на полотенцесушителе.

"Если вам надо повеситься в большом старом английском доме, вы это будете делать на полотенцесушителе? Ну, если вы не глупый человек. Березовский странностями не отличался. А на шарфе даже узла не было. Получается, он себя давил, что ли? Видели когда-нибудь веревку повешенного без узла? Да, говорили, что Павел І тоже на шарфе повесился, хотя его им удавили", – подытожил он.
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