reform.by собрал ТОП-8 самых интересных видеороликов о том, как проходило голосование и подсчет голосов на беларусских участках.





Напомним, по официальным данным ЦИК, явка на выборах якобы составила 77,2%, в том числе почти 36% будто бы проголосовали досрочно. При этом независимые наблюдатели фиксировали приписки явки на многих участках, кроме того, в большинстве случаев им не позволяли наблюдать процесс подсчета голосов, часто удаляли с участков.





По итогам всех дней наблюдения кампания «Право выбора» заявила о 731 нарушении Избирательного кодекса на всего лишь девяти округах, которые смогла закрыть наблюдателями.





Наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ в своем предварительном заключении заявили о несоответствии прошедших выборов международным демократическим стандартам. А вот наблюдательная миссия ШОС уже признала беларусские выборы прозрачными и демократичными. О степени этой прозрачности каждый может судить по видео ниже.









1. Главный «хит», безусловно, — попытка вброса бюллетеней в Бресте. Наблюдатель Юрий Вощенчук заметил и снял на видео девушку, которая собиралась бросить в ящик для голосования целую стопку сложенных бюллетеней. Оказалось, что она педагог детского сада, в котором размещен участок, а председатель комиссии на нем — директор детсада и начальница девушки.









2. Тележурналист Серж Харитонов на участке в Минской области после вскрытия урн заснял на камеру находившиеся внутри сложенные стопки бюллетеней — возможно, вброшенные так же, как в первом видео.









3. На том же участке наблюдатель зафиксировал, что члены комиссии перед подсчетом голосов вскрыли одновременно урны досрочного и основного голосования и высыпали из них бюллетени на один стол, смешав их.





По Избирательному кодексу каждый вид голосования подсчитывается отдельно, цифры по нему записываются в итоговый протокол отдельно.





Наблюдатель обратил внимание председателя комиссии на допущенное грубейшее нарушение, которое не позволит проверить количество проголосовавших досрочно и в основной день.









Тот воскликнул: «Блин, что ж я наделал!», а затем сказал странную фразу: «Ладно… Ну что, будем тогда минусовать… По протоколу. Сейчас будем общий подсчет делать. И досрочку».





Что и от чего и по какому протоколу он собирался минусовать, а также каким образом комиссия в итоге смогла заполнить итоговый протокол, неизвестно. Наблюдатель, кстати, зафиксировал на этом участке завышение явки примерно на 500 человек.









4. Правозащитник Андрей Стрижак был наблюдателем на участке в Гомеле. Когда он попытался сделать фото итогового протокола выборов — а Избирательный кодекс позволяет наблюдателям выполнять копию протокола «своими средствами», обычно это фото на телефон — то председатель комиссии не допустил его к протоколу, позвал милиционера и потребовал «убрать этого человека».









5. Разбирательством в милиции закончился день выборов на одном из минских участков для кандидата в депутаты Станислава Шашка и его доверенного лица Петра Маркелова. А они лишь требовали пересчета голосов, так как вместо примерно сотни бюллетеней за Стаса, лежавших, по их словам, на столе комиссии, в протоколе оказалось лишь около 40 голосов в его поддержку. В итоге Петра грубо вывели с участка милиционеры, надев наручники, и увезли в РУВД. На него оформили протокол о мелком хулиганстве.









6. Интересную ситуацию заметил наблюдатель Дмитрий Касперович на 340-м участке 101-го округа в Минске. Там установлено три прозрачных урны. Дмитрий снял на видео, что в дальней — для досрочного голосования — бюллетеней совсем мало, притом что по протоколу досрочно проголосовало 568 человек.









В двух передних урнах основного голосования голосов гораздо больше, одна из них полна наполовину. Однако Дмитрий насчитал за день лишь 450 проголосовавших. Он спросил председателя комиссии, как такое может быть, но она лишь возмутилась видеосъемкой, пригрозила милицией и заявила, что ничего не нарушает.









7. Наблюдатель в Гродно Ежи Григенчи, доверенное лицо одного из кандидатов, периодически вел видеосъемку на участке. Председатель комиссии заявляла, что он не имеет на это права, и угрожала его удалить.





В какой-то момент на участок зашли наблюдатели от ОБСЕ, председатель стала приветствовать их и демонстрировать работу комиссии. Ежи включил видеосъемку и предложил ей, мол, вы скажите при ОБСЕ, что снимать нельзя, удалите меня сейчас. Она никак не отреагировала.









Но позже, когда посторонних рядом не было, наблюдателя голосованием комиссии удалили с участка.





8. На участке №32 Брестского-Восточного избирательного округа №3 наблюдателей поставили смотреть за подсчетом голосов не меньше чем за 10 метров от стола подсчета, а процесс еще и закрыли спинами членов комиссий.









Один из наблюдателей стал вести видеострим происходящего. Председатель комиссии подошел к нему, закрыв обзор, стал требовать прекратить съемку, поскольку она незаконна, обвинил мужчину в нарушении порядка, заявив «вы нарушаете дисциплину тем, что со мной препираетесь».





Вскоре наблюдателя с помощью милиции выдворили с участка.









9. Последнее видео не демонстирует нарушения в процессе выборов, но красноречиво о них говорит. Это «крик души» одной из минских наблюдательниц, Анны Толчиковой, которая в ходе голосования постоянно фиксировала приписки явки и другие нарушения.





Когда девушке отказали в ее требовании о посчете голосов путем демонстрации каждого бюллетеня как «не соответствующем Избирательному кодексу», она не сдержалась и высказала комиссии все, что думает об их работе и их знании кодекса.









После этого ей едва удалось покинуть участок без вызова милиции. В ее Facebook есть запись произошедшего.