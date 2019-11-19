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Дмитрий Быков: Пожизненная Россия

В российской истории с небольшими отклонениями действует простая схема: в период вертикальной мобильности приходят новые люди.

Потом ситуация отвердевает, и новые люди устраивают селекцию, причем выживают далеко не самые умные и тем более не самые моральные, пишет Собеседник. 

Иногда селекция происходит в виде террора, иногда – в виде криминальных разборок с сопоставимым числом жертв. Потом те, кто уцелел, правят пожизненно, до следующего периода вертикальной мобильности.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Нынешний ректор МГУ Виктор Садовничий был избран в 1992 году на альтернативной основе, в 1996, 2001 и 2005-м – на безальтернативной, теперь Владимир Путин оставил за собой право лично продлевать его полномочия (и полномочия ректора СПбГУ). Теперь Виктор Садовничий, научный руководитель дочери Владимира Путина, математик, академик, отметивший 80-летие в апреле этого года, может оставаться на посту, пока это угодно Владимиру Путину, вне зависимости от регламента госслужбы. Сам Владимир Путин может оставаться на своем посту, пока ему не надоест – либо пока, помимо его воли, не настанет период вертикальной мобильности, всегда ожидаемый и всегда непредсказуемый.


Ужас, если вдуматься: Россией на разных уровнях руководят те, кто выдвинулся в начале девяностых, когда всё зашевелилось. Это в равной степени касается театров, учреждений культуры и главных вузов. Губернаторов, правда, меняют – но губернаторы ведь и перестали быть самостоятельной политической силой. Путин ротирует свое окружение, но окружение-то ведь то же самое – меняются должности. 

Сечин 15 лет возглавляет «Роснефть», Миллер 18 лет во главе «Газпрома», Медведев с 2008-го по 2012-й был президентом и потом возглавил правительство; новые люди в этот замкнутый круг могут пробраться лишь в порядке исключения либо при чрезвычайных обстоятельствах, да и взять их негде. Население отсечено от элиты несколькими крепостными валами. Это приводит к неуклонной и довольно быстрой провинциализации, загниванию, деградации всего – в диапазоне от искусства до институтов; но ведь деградация необходима всем этим людям – в условиях развития их цена станет очевидна для всех. Руководимые ими учреждения и страна пребывают на том же уровне компетентности.


В современной России всё пожизненно для всех – кроме, разумеется, тех, кто решится эмигрировать, но Виктору Садовничему и Владимиру Путину это не грозит. При всех их несомненных талантах, позволяющих бесконечно удерживаться в российской власти, за ее пределами они нигде особенно не нужны.
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