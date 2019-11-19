Путин теряет симпатии россиян
Владимир Путин становится менее симпатичным в глазах россиян. Рейтинг симпатии к главе Кремля опустился до уровня 2011 года, подсчитал Левада-Центр. Однако несимпатичный Путин получил большее одобрение своей деятельности, пишет belsat.eu
Парадокс или закономерность?
Россияне стали меньше восхищаться Владимиром Путиным. По крайней мере такой вывод следует из рейтинга, который опубликовал сегодня Левада-центр. К президенту относятся с симпатией 24 процента опрошенных, в 2017 году их было на 8 процентов больше.
Такой же показатель – 24 процента, был зафиксирован в 2011 году перед протестами на Болотной. А рекордно низкий – 18 процентов, в марте 2013 года, это было ровно через год после старта третьего президентского срока Владимира Путина.
А вот рейтинг одобрения политики президента по сравнению с прошлогодним исследованием вырос на 4 пункта, до 70 процентов. Максимально хорошо к действиям Путина на посту главы государства россияне относились в 2014 году, тогда 85 процентов опрошенных одобряли его действия.
«Люди как правило конформисты и они стараются выглядеть так как они считают сегодня принято выглядеть. Сейчас, когда социологические службы спрашивают про оценку деятельности Путина, многие считают, что сейчас общественно поощряемо одобрять Путина», – говорит политолог Дмитрий Некрасов.
И объясняет, что сейчас нужно смотреть не на конечные показатели, а на динамику их изменения:
«Был какой-то момент, крымская мобилизация, когда рейтинги резко пошли вверх. Эффект по сути полностью исчерпал к началу 2017 года и с тех пор они медленно но верно возвращаются к цифрам 2013 года».
Эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное снижение рейтинга Путина. Впрочем, нельзя исключать, что в случае определенных внешнеполитических событий популярность президента России может снова пойти вверх.
Глеб Беличенко belsat.eu
08:53 19/11/2019
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