Путин теряет симпатии россиян

Парадокс или закономерность?





Россияне стали меньше восхищаться Владимиром Путиным. По крайней мере такой вывод следует из рейтинга, который опубликовал сегодня Левада-центр. К президенту относятся с симпатией 24 процента опрошенных, в 2017 году их было на 8 процентов больше.





Такой же показатель – 24 процента, был зафиксирован в 2011 году перед протестами на Болотной. А рекордно низкий – 18 процентов, в марте 2013 года, это было ровно через год после старта третьего президентского срока Владимира Путина.









А вот рейтинг одобрения политики президента по сравнению с прошлогодним исследованием вырос на 4 пункта, до 70 процентов. Максимально хорошо к действиям Путина на посту главы государства россияне относились в 2014 году, тогда 85 процентов опрошенных одобряли его действия.









«Люди как правило конформисты и они стараются выглядеть так как они считают сегодня принято выглядеть. Сейчас, когда социологические службы спрашивают про оценку деятельности Путина, многие считают, что сейчас общественно поощряемо одобрять Путина», – говорит политолог Дмитрий Некрасов.





И объясняет, что сейчас нужно смотреть не на конечные показатели, а на динамику их изменения:





«Был какой-то момент, крымская мобилизация, когда рейтинги резко пошли вверх. Эффект по сути полностью исчерпал к началу 2017 года и с тех пор они медленно но верно возвращаются к цифрам 2013 года».





Эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное снижение рейтинга Путина. Впрочем, нельзя исключать, что в случае определенных внешнеполитических событий популярность президента России может снова пойти вверх.







