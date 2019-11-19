Политолог назвал две интриги на парламентских выборах

Юрий Чаусов. — Вторая интрига — пропустят ли кого-то в парламент из оппозиции. Не изберут, а пропустят ли. В этот список попал Гайдукевич. Теперь роль Анисим и Канопацкой играет этот человек. — На этих выборах было две интриги. Первая — назначат первыми президентские выборы или парламентские. Эта интрига разрешилась в августе, — напомнил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог. — Вторая интрига — пропустят ли кого-то в парламент из оппозиции. Не изберут, а пропустят ли. В этот список попал Гайдукевич. Теперь роль Анисим и Канопацкой играет этот человек.





По мнению эксперта, во время парламентской кампании власти не использовали новых методов, применялись все те же инструменты, как и ранее, с 2004 года.





— Все методы манипуляции и незаконных искажений результатов использовались во время предыдущих кампаний. Кто-то из наблюдателей обращает внимание на завышение явки избирателей на досрочном голосовании, кто-то — на манипуляции со списками избирателей, на «карусели» или на манипуляции с протоколами. Меняется интенсивность этих методов на разных участках.









— По данным кампании «Право выбора» с участков было удалено 97 наблюдателей. Это много, в сравнении с предыдущими выборами?





— Если вы вспомните 2001 год, несколько тысяч наблюдателей от общественных организаций были исключены решением центральной избирательной комиссии. В 2004 году представителя ОБСЕ пинками выгоняли с участка. Практика удаления наблюдателей с участков не новая.





— Журналисты и наблюдатели говорили о запрете фото и видеосъемки, с которыми ранее не сталкивались.





— Такое было и раньше. Посмотрите интервью Ермошиной относительно фото и видеосъемки с предыдущих выборов.





— Наблюдатели фиксировали разницу в данных комиссий и своих подсчетах по явке избирателей. Есть ли отличие от прежних кампаний?









— Реальную явку никто не скажет, поскольку параллельный подсчет явки не велся. Можно говорить о расхождении явки, зафиксированной наблюдателями и избиркомами. На предыдущих выборах местных советов размер расхождения был приблизительно такой же.



