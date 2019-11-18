Александр Класковский: Впереди у Лукашенко трудные дни

Утверждение, что в Беларуси голоса не считают, а «рисуют», для политических противников Александра Лукашенко давно стало аксиомой. И ход нынешних выборов не давал оснований предполагать, что власть перековалась, стала более демократичной. Но все же повод для гаданий на кофейной гуще был, пишет политический обозреватель Александр Класковский в своей колонке на сайте "Белсат".





Гадали, станут ли власти умасливать Запад





Да, сразу было видно, что либерализации на этих выборах ожидать не следует. Власти не учли ни одной из рекомендаций ОБСЕ относительно улучшения избирательного законодательства. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что бюллетени на участках при подсчете голосов показываться наблюдателям не будут.





Оппозицию жестко отсекли от избиркомов, ряд ярких ее представителей отсеяли на этапе регистрации кандидатов, других снимали с дистанции уже после регистрации, обвиняя в нарушениях, самые острые выступления не попадали в эфир и на полосы государственных газет…





Но политизированная публика продолжала дискутировать, пропустит ли Лукашенко в Палату пару-тройку оппозиционеров (конечно, не самых языкастых), чтобы умаслить Запад. Ведь с ним в последние годы Минск ведет политическую игру, чтобы нормализовать отношения и расширить пространство для маневра в условиях, когда Москва прижимает.





«Это то, о чем говорил глава государства»





Сам официальный лидер вчера на избирательном участке в Минске, отвергая утверждения, что власть заранее распределила мандаты, заявил: «Что у меня на столе уже «лежат» 110 депутатов, которых изберут, – это смех». И добавил:





«Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны».





Что правда, то правда: белорусское Национальное собрание иные критики называют отделом президентской администрации – настолько оно обжато в своих полномочиях и управляемо. И пара инакомыслящих в прежнем составе нижней палаты – Елена Анисим да Анна Канопацкая – не совершили там революции. Однако теперь, очевидно, было решено не рисковать вовсе, перестраховаться на 300%.









А то, что при формировании парламента используется административный ресурс, сами высокие чиновники не особо-то и скрывают, называя это поддержкой конструктивных сил. Лукашенко некоторое время назад практически открытым текстом давал установку, сколько в новом составе законодательного органа желательно иметь опытных людей из предыдущего созыва, сколько женщин и пр.





По итогам оказалось, в частности, что мандаты снова получат 30 действующих депутатов. Комментируя цифру, Ермошина без обиняков заявила:





«Это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв».





Между Минском и Москвой сгущаются тучи





И хотя Лукашенко утверждал, что ему, мол, нет разницы, будет ли в парламенте несколько политических противников, на самом деле разница все же есть. В шестом созыве Анисим и Канопацкая теребили неприятными вопросами, постили в фейсбук закулисные секреты – короче, были раздражителем.





А сейчас раздражители вождю вовсе ни к чему. Он и сам раздражен, судя по вчерашнему резкому заявлению «на хрена нужен кому такой союз?» Это, кто не в курсе, о союзе с Россией.





Раньше, когда Москва давала дешевую нефть и газ, это патетично называлось братской интеграцией. Теперь, как видим, тон резко изменился. Потому что Кремль взял за горло требованием «углублять интеграцию», а вот решать экономические вопросы не торопится.





Вчера белорусский руководитель заявил, что «если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших товаров, по снятию барьеров, никакие дорожные карты не могут быть подписаны».





Иными словами, намеченное на 8 декабря подписание двумя президентами программы «углубления интеграции» может и сорваться.









Все винтики должны быть надежными





А это сулит Лукашенко большой дискомфорт. Тогда Москва уж точно не даст бонусов и даже наоборот – сильнее прикрутит кран экономической поддержки. А также может развернуть свою игру на предстоящих летом будущего года президентских выборах. Да и недовольство собственного населения при ухудшении экономической ситуации будет нарастать.





Зачем при такой перспективе иметь в парламенте даже горстку критиков? Лишняя головная боль. Будут сливать тайны мадридского двора, будоражить и так взвинченное общество и вообще черт-те что могут о себе возомнить в условиях политической турбулентности.





Но даже если «углубленную интеграцию» подпишут, прежних жирных субсидий от России уже не видать. Экономика без реформ будет стагнировать и деградировать. А Кремль вслед за экономической интеграцией неизбежно станет навязывать политическую. Что тоже придаст страсти критикам режима: мы же говорили – нельзя играть с империей!





В общем, белорусскому руководству не до жиру, не до того, чтобы умасливать Запад. Там перебьются, не станут сворачивать нормализацию, в которую уже много вложили. Конструктору же авторитарной белорусской системы важно, чтобы все винтики в ней были надежными. Впереди у Лукашенко трудные дни.