Cтало известно, сколько набрала на выборах «фаворитка» Лукашенко. Она обогнала коммуниста
Центризбирком опубликовал подробные сведения по итогам голосования на парламентских выборах.
Как ранее сообщал Belsat.eu, в новый состав Палаты представителей попала и «Мисс Беларусь» Мария Василевич, которую в СМИ называют «фавориткой» главы Беларуси – красавицу несколько раз замечали в компании Александра Лукашенко.
Она баллотировалась по Кальварийскому округу № 104. За Марию Василевич проголосовали 11583 человек (28,94% от общего числа избирателей в округе).
На втором месте в этом округе оказался Геннадий Носевич. За него проголосовали 9460 человек (23,63%).
Источник: ЮВ/MB belsat.eu
21:16 18/11/2019
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