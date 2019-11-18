Как ранее сообщал Belsat.eu , в новый состав Палаты представителей попала и «Мисс Беларусь» Мария Василевич, которую в СМИ называют «фавориткой» главы Беларуси – красавицу несколько раз замечали в компании Александра Лукашенко.





Она баллотировалась по Кальварийскому округу № 104. За Марию Василевич проголосовали 11583 человек (28,94% от общего числа избирателей в округе).





На втором месте в этом округе оказался Геннадий Носевич. За него проголосовали 9460 человек (23,63%).







