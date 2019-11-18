Майдан по-грузински

После трагических дней 20-21 июня, ассоциирующихся с «ночью Гаврилова» и после того, когда лидер правящей партии «Грузинская Мечта» Бидзина Иванишвили дал обещание провести конституционные реформы (хотя та конституция принятая ранее, является чистым видом «политическим винегретом» под именем «не поняли, что приняли») и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе и без барьеров, т.е. с «нулевым пороком» (такие выборы в Грузии уже проходили примерно по такой же схеме еще в 1992 году, когда все однопартийные политические партии прошли в парламент и тогда только высокий авторитет и политический опыт Эдуарда Шеварднадзе довел тот парламент до следующих выборов 1995 года). Тогда политическая температура в Грузии спала и несмотря на то что были волнения по поводу т.н. «судебной реформы» в парламенте и назначением премьер-министром Георгия Гахария, обвиняемого оппозицией в том, что он стоял у истоков событий 20-21 июня, никаких массовых протестных выступлений не было с конца июня по ноябрь 2019 года. Все ждали обещанных выборов и этот день настал 14 ноября утром.





Несмотря на тот факт, что правящая партия «Мечты» потеряла конституционное большинство (114 депутатов), после того как ее ряды покинули примерно 20 депутатов (в основном те, что были основателями этой партии, еще в 2011 году, и некоторые были бывшими политзаключенными режима Саакашвили – например, Эка Беселия и Леван Гогичайшвили) после того, как Иванишвили все же оставил нетронутым судебную систему авторитарного режима Саакашвили и многие судебные палачи тех времен, которые объединились в совет юстиции, были избраны уже в новых судебных инстанциях. Все ждали 14 ноября, хотя днем раньше были уже т.с. «смутные сомнения по поводу...» (как говорил товарищ Пунш) непринятие данной поправки к конституции, хотя даже парламентская оппозиция («Национальное движение» Михо Саакашвили, «Европейская Грузия» Гиги Бокерия и его клики и «Альянс Патриотов Грузии» под руководством вице-спикера парламента Ирмы Инашвили) были готовы отдать свои голоса в пользу поправки. Дело в том, что... вдруг «войско сбунтовало» (опять по сценарию того же Гайдая) 30 депутатов мажоритариев во главе близкого подручного Бидзины Иванишвили Димитрия Хундадзе и «феодального депутата», некоего, Кахи Окриашвили (который уже провел в «застенках» парламента более 20 лет) решили не давать свои голоса поправке. Эти новоиспеченные «Минин и Пожарский» (местного разлива) вдруг вспомнили о величайшей беде для Грузии, о назревании парламентского кризиса при принятии этой поправки и о том, что их оскорбили другие депутаты и не выдержав надругательств, решили идти «против течения» (хотя тот же депутат Хундадзе был одним из 93 депутатов от правящей партии, которые зарегистрировали этот законопроект еще в июле 2019 года). В итоге, за поправки, предлагающие проведение парламентских выборов 2020 по пропорциональной системе, проголосовал только 101 депутат, при необходимых, как минимум, 113 голосов (фактически против высказались 40 депутатов – 37 воздержались от голосования, а 3 проголосовали против). Это несмотря на тот факт, что большинство из правящей партии, в том числе лидер партии Бидзина Иванишвили и спикер парламента Арчил Талаквадзе вместе с руководством правящей фракции поддерживали инициативу до конца.





Хотя оппозиция и гражданское общество считают, что был поставлен спектакль и в основном из-за боязни потерять власть, и тем более абсолютную власть, прямое руководство партии во главе с Иванишвили, специально саботировало эту инициативу и вызвал политический кризис в стране. Хотя сам Иванишвили прямо сказал: «Я, к сожалению, не смог вернуть их в конструктивное русло» - получается оппозиция поддержала, а подвели «свои» (хотя до сих пор никто из 40 депутатов не понес партийного взыскания, не говоря об отчислении из фракции). Впервые в истории грузинского парламентаризма, правящая партия провалила свой же законопроект. Кстати, данный политический казус стал большим сюрпризом для тех представителей партии, которые фактически представляли т.н. «прозападную» (а если точно выражаясь, американскую) политическую лобби в партии и занимали ключевые парламентские позиции и в партии они были не на последних позициях – под руководством первого вице-спикера Тамары Чугошвили. В то же время, когда были объявлены итоги голосование подали в отставку и вышли из партии 9 депутатов, занимающие высокие парламентские позиции – от вице-спикера до главы комитета, уже на другой день большинство покинула фракция «Неоконсерваторов» во главе с другим вице-спикером парламента и известным политиком Звиадом Дзидзигури (еще 6 депутатов). То есть, в правящей партии начался кризис, в том числе кадровый и лоббистский.





На данном этапе у «Мечты» осталось 93 депутата, и они пока сохраняют большинство в парламенте, а если они еще потеряют еще 20 депутатов (по закону и по регламенту парламента большинство составляют 76 депутатов, а конституционное большинство 113 депутатов) то в стране назреет и правительственный, серьезнейший кризис. При такой постановке вопроса получается что на данном этапе, после того как провалился этот законопроект, в 2020 году должны пройти по старой системе – т.е. выборы пройдут с 3-процентным барьером, блоками и по смешанной системе – по-пропорциональной и мажоритарной системе. Уже назначен день выборов – 31 октября 2020 года. На данный момент, «Грузинская мечта» с лихвой отказалась от всех инициатив от оппозиции (это примерно 20 партий, объединившихся против Бидзины Иванишвили, в том числе злейшие враги – такие как например Нино Бурджанадже и Григол Вашадзе, или Эка Беселия и Георги Барамидзе), которые можно сформулировать в трех вариантах:





1) Провести внеочередные выборы по пропорциональной системе, так как этого требовалось по законопроекту, который провалился (инициатива, нет даже ултиматум предъявлен от 20 партий, объединившихся пока под эгидой лидера «Лейбористкой партии» Шалва Нателашвили);





2) Провести выборы по т.н. «немецкой» системе, где мажоритарии тоже будут участвовать, но суженно (данная инициатива принадлежит бывшему спикеру парламента и руководителю партии «Строители» Давиду;





3) Провести выборы по тому же злосчастному законопроекту и снова вынести на обсуждения парламента (инициатива от партии «Альянс Патроитов Грузии»).





Итак все предложения были отклонены руководством правящей партией и данный факт еще более усложнит политическую ситуацию в Грузии, которая с каждым днем становится взрывоопасным. На сегодняшний день в Тбилиси главный проспект Руставели уже перекрыт пока малочисленными пикетами движения «Это позор», которые составляют не более три десятка митингующих, хотя 14 ноября было более 3 тысяч сторонников оппозиции и 17 ноября на 17:00 намечен еще и массовый митинг, хотя вряд ли оно таковым будет (только за счет приверженцев сторонников как «Национального движения», так как «Европейской Грузии»), так как пока фигуры Михо Саакашвили и Гиги Бокерия не уберутся из грузинской политики, большинство грузинской общественности, которая может быть уже против волюнтаризма правящей партии, не пойдет и за кровавыми «политическими вампирами», которые убивали, насиловали, пытали и терроризировали эту же саму общественность. Вчера утром, 16 ноября активисты молодежного крыла партии Михо Саакашвили собрались пикетировать здания правящей партии (они прошли тренинги в Киеве несколько недель назад и консультировались самим ихним батькой Михо). К ним примкнул бывший президент Грузии, тоже бывший активист «Мечты», Георгий Маргвелашвили, сделавший специальное заявления для международной общественности, осудив такой шаг правящей партии. От такой позиции отмахивается, хотя и поддерживает протестную волну, новая политическая партия «Лело», созданную известным банкиром Мамукой Хазарадзе. Данная право-центристская партия тоже собирается биться с Бидзиной Иванишвили. Кстати, новоиспеченный член партии, политик нового поколения, Гегелия охарактеризовал эту же объединенную оппозицию как «политическое болото» и думаю, неслучайно.

Это правда и молчаливый протест будет главным среди этого протеста. К тому же, альтернативную протестную волну собирается поднять политическая партия «Альянс Патриотов Грузии» и с ней объединяется радикально ультранациональная группировка «Грузинский марш». 17 ноября в 17:00 часов она собирается начать бессрочную политическую акцию против отмены законопроекта и против правящей партии. На данном этапе, выстраивается примерно такая политическая «матрица» и выделяются в основном четыре политических акцента:









1) Правящая политическая партия «Грузинская Мечта», в чистом виде, то есть без политических союзников, каковыми были, например, «Неоконсервативная партия». В партии до сих пор сохраняется большинство в парламенте и правительство тоже за ним. К тому же, партия сохраняет контроль над силовыми структурами и административными ресурсами в регионах. Партия имеет очень сильный т.н. «молчаливый» электорат, выигравший в свою очередь второй тур президентских выборов в пользу кандидата партии Саломе Зурабишвили. Этот электорат в основном против режима Саакашвили, он помнит все злодеяния этого кровавого «клоуна» и не хотят его возвращения в политику. Это примерно 40-45% от всего населения, хотя если, честно этот электорат не разделяет политику правящей партии тоже, и ждут появления третьей политической силы, которая будет более справедливой. У партии есть пропагандистские медиа ресурсы – например ТВ «Маэстро», Рустави-2 ТВ и от части ТВ «Имеди». Что самое главное, партия может потерять поддержку Запада после такого жеста хотя правящая партия «Грузинская Мечта» осуществляет прозападную внешнюю политику, но за диалог с официальной Москвой. Уже появились первые «ласточки» - американский конгрессмен и большой друг Грузии, который был автором закона о поддержке США Грузии в Сенате, Адам Кинзингерб назвал неприятие этого законопроекта как «подарок для Путина» и что навредит прогрессу Грузии. Свое возмущение высказало посольство США в Грузии;





2) Пестрая объединенная оппозиция, в которую входят 20 разных по духу, по характеру, по идеологии и по даже внешнеполитическим взглядам, партии. Это объединение не имеет большой электоральный ресурс и опирается в основном на сторонниках бывшей правящей партии «национального движения» и на тот электорат, который проявляют радикальные анти-Мечтовские взгляды (примерно 15-18% от всего электората). Так что они вряд ли смогут мобилизировать большие протестные массы. У них имеются мощные пропагандистские медиа-ресурсы – ТВ «Пирвели» и ТВ «Мтавари» (это личное телевидение Михо Саакашвили). Может быть у этой группировки будет поддержка некоторых западных структур, но этого будет мало и оно не внесет должного влияния на процессы;

3) Левоцентристская парламентская партия «Альянс Патриотов Грузии, выдвинувшая в свое время альтернативную внешнеполитическую концепцию внеблокового статуса для Грузии и прямой диалог с Москвой, и является ярым противником реставрации режима Михо Саакашвили. Она ведет отдельную борьбу в данном контексте и имеет отличные шансы даже получить сильные позиции в том парламенте, который был бы избран на пропорциональной основе, за счет электората правящей партии и своего электората тоже (наверное, 16%). В свое время партия была союзницей партии «Мечты», но сейчас она начала ярую борьбу против нее и за власть. У партии хорошие ресурсы в регионах и имеет медиа-ресурс (ТВ «Объективы», которое является очень популярным медиа в Грузии);

4) Новоиспеченная правоцентристская партия «Лело», старающаяся дистанцироваться как от «Мечты», так и от бывшей правящей партии «Национальная партия» всех мастей и уровней, и старается провести свою политическую позицию. Скорее всего, эту партию могут поддержать некоторые политические силы США, так как именно Мамука Хазарадзе лоббировал про-американски мега-проект по строительству глубоководного порта в Анаклии. Но сторонников у этой партии очень мало





Вот, на сегодняшний день такой расклад политических партий во время кризиса, а тем временем в недалеко от столицы Тбилиси, в 40 км оккупационные войска Российской Федерации незаконно арестовали и на два месяца отправили в Цхинвальскую тюрьму известного врача Гаприндашвили, который хотел оказать гуманитарную помощь пострадавшим в прибрежном районе. А параллельно Рамзан Кадыров вдруг почему-то вспомнил о продолжении обходной автомагистрали Итум-Кале-Шатили. Это называется «вдруг»......