Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фактчек: что не так с утверждениями Лукашенко, сделанными во время голосования

На избирательном участке 17 ноября глава Беларуси отметился эмоциональной речью с большим количеством смелых утверждений. «Белорусский партизан» объясняет, почему они больше похожи на манипулирование и подмену понятий, чем на реальное положение дел.

Фактчек: что не так с утверждениями Лукашенко, сделанными во время голосования

О бесплатно работающих членах избиркомов

«Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать», — заявил Лукашенко.

То, что члены избирательных комисии работают за деньги, широко известно. Благодаря Лидии Ермошиной в стране даже занют, сколько они получают: от 37 евро в день.

О защите иностранных инвесторов

«Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов», – заявил Александр Лукашенко при общении с журналистами.

Пожалуй, десятки зарубежных бизнесменов могли бы в ответ рассказать о своих печальных историях. И что интересно, глава государства принимал личное участие в самых скандальных из них. В прошлом году по инициативе Лукашенко отобрали Оршанский авиаремонтный завод у украинского ПАО «Мотор Сич».

Совсем недавно в Вене глава Беларуси призывал местных бизнесменов вкладываться в нашу страну. Как будто забыл, что несколько назад здесь по сомнительным обвинениям посадили Александра Муравьева, инвестора из австрийской компании ATEC Investment GmbH, вложившего десятки миллионов долларов в «Мотовело».

О внушительных иностранных инвестициях

«При нашем «нелигитимном» парламенте в этом году внешние инвестиции – больше 7 миллиардов уже есть, а к концу года будет 8 миллиардов долларов», – заявил Лукашенко, утверждая, что отсутствие демократии в стране – не помеха иностранным инвестициям.

Цифра в 7 млрд. инвестиций действительно есть в официальной статистике по этому году. Но дело в том, что экономисты считают ее не объективной, т.к. эти данные учитывают возврат долгов, кредиты и т.д. Даже правительство ориентируется на другую статистику: в 2019 году надеются привлечь лишь $1,6 млрд. прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Эксперты давно обращают внимание: инвестиции, которыми время от времени хвастаются власти, это не инвестиции даже. Так, в последние годы среди стран Европы больше всего в Беларусь «инвестирует» Кипр – а на самом деле это белорусские бизнесмены лишь возвращают свои деньги из офшора на родину.

Реальных иностранных инвестиций – мизер.


О росте поставок на китайский рынок вместо российского

Лукашенко сообщил, что Беларусь экспортирует сельхозпродукции на $5 млрд. и спрос на нее растет: «Если Россия там артачится: будем – не будем покупать, – ради бога. Мы больше поставили на китайский рынок».

Из слов главы государства может показаться, что наши экспортеры добились значимых успехов в Китае, и эта страна начинает нам заменять российский рынок. На самом деле экспорт сельхозпродукции в эти страны несопоставим. На Россию приходится 80% поставок, а в Китай в этом году надеются поставить продукции лишь на $90 млн!

И скорее всего, экспорт в Поднебесную во многом является экспериментом и не приносит прибыли.

О малом количестве уехавших врачей

«Недавно сами польские врачи возмутились, что иностранцев много приезжает. Посчитали. Оказывается, там слезы – около 200 белорусских врачей из среднего персонала туда уехали. А сколько вернулись…», – сказал глава государства.

Действительно в Польше недавно опубликовали статистику, согласно которой там трудится 231 белорус с правом заниматься медицинской или стоматологической деятельностью. Так может и, правда, не стоит переживать?

Пролема в том, что белорусские врачи уезжают не в одну Польшу. В Минздраве заявляли, что ежегодно страну покидают порядка 200 медиков – и это без учета миграции в Россию. Статистки по врачам, переехавшим в восточную соседку, просто нет, а ведь это наиболее попупярный путь для белорусский врачей.

Белорусский партизан
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru