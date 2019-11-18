О бесплатно работающих членах избиркомов

«Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать», — заявил Лукашенко.

То, что члены избирательных комисии работают за деньги, широко известно. Благодаря Лидии Ермошиной в стране даже занют, сколько они получают: от 37 евро в день.

О защите иностранных инвесторов

«Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов», – заявил Александр Лукашенко при общении с журналистами.

Пожалуй, десятки зарубежных бизнесменов могли бы в ответ рассказать о своих печальных историях. И что интересно, глава государства принимал личное участие в самых скандальных из них. В прошлом году по инициативе Лукашенко отобрали Оршанский авиаремонтный завод у украинского ПАО «Мотор Сич».

Совсем недавно в Вене глава Беларуси призывал местных бизнесменов вкладываться в нашу страну. Как будто забыл, что несколько назад здесь по сомнительным обвинениям посадили Александра Муравьева, инвестора из австрийской компании ATEC Investment GmbH, вложившего десятки миллионов долларов в «Мотовело».

О внушительных иностранных инвестициях

«При нашем «нелигитимном» парламенте в этом году внешние инвестиции – больше 7 миллиардов уже есть, а к концу года будет 8 миллиардов долларов», – заявил Лукашенко, утверждая, что отсутствие демократии в стране – не помеха иностранным инвестициям.

Цифра в 7 млрд. инвестиций действительно есть в официальной статистике по этому году. Но дело в том, что экономисты считают ее не объективной, т.к. эти данные учитывают возврат долгов, кредиты и т.д. Даже правительство ориентируется на другую статистику: в 2019 году надеются привлечь лишь $1,6 млрд. прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Эксперты давно обращают внимание: инвестиции, которыми время от времени хвастаются власти, это не инвестиции даже. Так, в последние годы среди стран Европы больше всего в Беларусь «инвестирует» Кипр – а на самом деле это белорусские бизнесмены лишь возвращают свои деньги из офшора на родину.

Реальных иностранных инвестиций – мизер.





О росте поставок на китайский рынок вместо российского

Лукашенко сообщил, что Беларусь экспортирует сельхозпродукции на $5 млрд. и спрос на нее растет: «Если Россия там артачится: будем – не будем покупать, – ради бога. Мы больше поставили на китайский рынок».

Из слов главы государства может показаться, что наши экспортеры добились значимых успехов в Китае, и эта страна начинает нам заменять российский рынок. На самом деле экспорт сельхозпродукции в эти страны несопоставим. На Россию приходится 80% поставок, а в Китай в этом году надеются поставить продукции лишь на $90 млн!

И скорее всего, экспорт в Поднебесную во многом является экспериментом и не приносит прибыли.

О малом количестве уехавших врачей

«Недавно сами польские врачи возмутились, что иностранцев много приезжает. Посчитали. Оказывается, там слезы – около 200 белорусских врачей из среднего персонала туда уехали. А сколько вернулись…», – сказал глава государства.

Действительно в Польше недавно опубликовали статистику, согласно которой там трудится 231 белорус с правом заниматься медицинской или стоматологической деятельностью. Так может и, правда, не стоит переживать?

Пролема в том, что белорусские врачи уезжают не в одну Польшу. В Минздраве заявляли, что ежегодно страну покидают порядка 200 медиков – и это без учета миграции в Россию. Статистки по врачам, переехавшим в восточную соседку, просто нет, а ведь это наиболее попупярный путь для белорусский врачей.

Белорусский партизан